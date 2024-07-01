Сильные дожди с грозами снова идут в Казахстан

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, в ближайшие дни на большую часть территории республики будет влиять обширный циклон, который принесет обильные дожди с грозами, ожидается выпадение града и шквалистый ветер.

Сильный дождь ожидается на севере, юго-востоке, востоке и в центре страны. Лишь на западе и юге республики ожидается погода преимущественно без осадков, отметили синоптики.

На большей части Казахстана ожидается постепенное повышение температуры воздуха: днем на северо-западе до 28-35 тепла, на севере до 20-28 тепла, в центре до 22-33 тепла, на юго-востоке до 27-36 тепла, на юге до 33-38 тепла.

На западе страны ожидается сильная жара до +35+42°С.