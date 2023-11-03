Сильные духом

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Спорт
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Кошкарбек Тусипов

На 4-х Азиатских параиграх в китайском Ханчжоу казахстанские атлеты установили три рекорда Азии и четыре рекорда главных континентальных параигр.

фото Минтуризма и спорта

Всего в Китае нашу страну представлял 131 спортсмен в 14 видах спорта. Казахстан занял 11-е место в общекоманд­ном зачете с 8 золотыми, 12 серебряными и 21 бронзовой медалями. Победителями же стали хозяева состязаний, на счету которых умопомрачительное количество медалей – 521, из которых 214 золотых, 157 серебряных и 140 бронзовых. На втором месте атлеты Ирана со 131 медалью – 44 золотые, 46 серебряных и 41 бронзовая. А замкнули тройку лидеров представители Японии – 150 медалей, из которых 42 золотые, 49 серебряных и 59 бронзовых. Больше 100 медалей различного достоинства также взяли спортс­мены Южной Кореи, Индии и Таиланда.

Наши атлеты установили три рекорда Азии и четыре рекорда Азиатских параигр в видах спорта, которые относятся к паралимпийским и будут представлены на Параиграх-2024 во французском Париже.

Итак, призовые места достались казахстанцам по следующим видам спорта:

В первый соревновательный день Параигр в каноэ Бибарыс Спатай завоевал два «серебра» в категориях KL2 и VL3, Жалгас Тайкенов стал также серебряным призером в категории KL3. А Жаныл Балтабаева в категории KL3 и Максим Богатырев в категории KL1 стали бронзовыми призерами.

Во второй день в парапауэрлифтинге Давид Дегтярев завоевал первую золотую медаль для страны. В весовой категории 54 кг он побил рекорд Азии и Азиатских параигр, подняв груз 186 кг. Серебряные медали завоевали Турсунай Кабыл в категории 41 кг и Раушан Койшыбаева в категории 73 кг. Бронзовые медали завоевали Гулим Курманбаева в весовой категории до 88 кг и Рахметжан Хамаев в весовой категории до 45 кг.

В следующие дни был уже такой расклад. По парадзюдо золотые медали завоевали наши земляки Акмарал Науатбек (45 кг⁄J2),
Ергали Шамей (73 кг⁄J1) и Олжас Оразалыулы (73 кг⁄J2). Серебряными призерами стали Асылан Нурдаулетов (73 кг⁄J1), Жанбота Аманжол (-90 кг⁄J2), Зарина Раи­фова (70 кг⁄J2) и Ерлан Утепов (+90 кг⁄J2). А Бауыржан Арстанбек (-90 кг⁄J1), Даяна Федосова (52 кг⁄J2), Динара Куджулова (70 кг⁄J1), Галымжан Смагул­улы (-90 кг⁄J2), Ерлан Конкиев (+90 кг⁄J2), Талгат Ажгалиев (+90 кг⁄J2) и Ануар Сариев (60 кг⁄J2) стали бронзовыми призерами. Сборная заняла второе мес­то в командном зачете по дзюдо.

В паралегкой атлетике казахстанец Дастан Мукашбеков стал обладателем золотой медали в толкании ядра. Его результат – 15,74 м. Он побил рекорд как Азии, так и Азиатских параигр. Также в этой категории казахстанец Иван Зелезняк завоевал бронзовую медаль с результатом 12,39 м.

В параплавании Нурдаулет Жумагали, показав время 1 минуту 5,92 секунды на дистанции 100 м брассом, завоевал «золото», а в комплексном плавании, проплыв дистанцию на 200 м за 2 минуты 16,74 секунды, завоевал вторую золотую медаль и побил рекорд Азиатских параигр. Также Диас Кенжебек, преодолев дистанцию 100 м за 1 минуту 5,42 секунды, побил рекорд Азии и Азиатских параигр и завоевал золотую медаль. А бронзовые медали завоевали Зульфия Габидуллина, Сиязбек Далиев, Наталья Звягинцева и Айсултан Кулкаев, выступавшие в 100-метровом смешанном комплексном плавании в эстафете 4 х 50, Роман Потапов в 100-метровом брассе.

В паратаеквондо серебряными призерами стали Нышан Омирали (выступавший весе до 80 кг) и Камиля Досмалова (до 57 кг), бронзовыми призерами стали Мариям Салимгереева (до 65 кг), Нурлан Донбаев (до 80 кг) и Алишер Гариполлаев (свыше 80 кг).

Мужская шахматная команда завоевала бронзовую медаль. В составе команды выступили Алимжан Аяпов и Серик Солтанов.

В паравелоспорте бронзовыми призерами стали Сейтжан Кенжегуль и его пилот Антон Лаврентьев. В личном зачете Сейтжан также завоевал бронзовую медаль.

В волейболе сидя спортсмены национальной сборной завоевали серебряные медали. Наши спортс­мены в полуфинале обыг­рали хозяев игр сборную Китая со счетом 3:2, а в финальной встрече уступили многократному чемпиону мира и Азии Ирану со счетом 0:3.

#соревнования #Спорт #Ханчжоу #паразиада

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