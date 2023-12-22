Какой будет погода в Казахстане в выходные дни

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

По данным метеорологов, с завтрашнего дня к территории Казахстана приближается ложбина атлантического циклона с большим запасом влаги. Сначала она охватит западные регионы республики, а с 24 декабря – большую часть страны, вызывая осадки в виде дождя и мокрого снег, туман и гололед.