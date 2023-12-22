Какой будет погода в Казахстане в выходные дни
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
Прогноз погоды на 23-25 декабря по Казахстану представило РГП "Казгидромет", сообщает корреспондент Kazpravda.kz
По данным метеорологов, с завтрашнего дня к территории Казахстана приближается ложбина атлантического циклона с большим запасом влаги. Сначала она охватит западные регионы республики, а с 24 декабря – большую часть страны, вызывая осадки в виде дождя и мокрого снег, туман и гололед.
«В северных регионах – метель и усиление ветра. Лишь на крайнем востоке и юго-востоке страны ожидается погода без осадков. В температурном фоне значительных изменений не ожидается», — заключили синоптики.