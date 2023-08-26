Сильный пожар вспыхнул на заводе в Тайланде

Крупный пожар вспыхнул на заводе по производству клея в Таиланде. Очевидцы отмечают множество взрывов, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz .

Фото: kazpravda.kz

По предварительной версии, взрывались бочки с химикатами. По этой причине, пожарные долгое время не могли приступить к ликвидации огня. Пламя также распространилось на два соседних здания.

Информации о погибших нет. На месте работают несколько бригад специалистов, в том числе 20 единиц техники. Причины возгорания пока неизвестны.

