Сильный снегопад накрыл Алматы

В соцсетях алматинцы делятся кадрами снегопада. Ранее сотрудники ДЧС Алматы обратились к горожанам в связи с непогодой, сообщает Kazpravda.kz

Синоптики предупреждали, что 16 февраля в мегаполисе будут сильные осадки, гололед и резкое понижение температуры. В ночь на 17 февраля ожидается понижение температуры днем до -14, а ночью до - 22 градусов.

— На фоне морозов возрастает вероятность возникновения бытовых пожаров из-за перегрузки электросетей, нарушения правил использования электроприборов, неправильного использования газового оборудования, печей, топящихся на угле, использования самодельных отопительных устройств, — проинформировали ранее в пресс-службе ДЧС Алматы.

Жителям и гостям мегаполиса рекомендуется соблюдать меры предосторожности.