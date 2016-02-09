Символы независимого Казахстана Статьи 1078 Лилия СЫЗДЫКОВА

фото с сайта ortcom.kz

Серия мероприятий «Символы независимого Казахстана» была инициирована Библиотекой Первого Президента, однако в организации и проведении запланированных акций будут задействованы два десятка организаций – от государственных органов и учреждений образования различного уровня до неправительственных организаций и молодежных движений. Таким образом, этот план республиканского масштаба обеспечит максимальную вовлеченность казахстанцев в празднование 25-летия Независимости рес­публики.

Как рассказал заместитель директора Библиотеки Первого Президента – Лидера нации Жапсарбай Куанышев, на 2016 год запланировано проведение более 60 мероприятий. Это совместные проекты библиотеки и ее партнеров – партии «Нур Отан», Ассамблеи народа Казахстана, Министерства образования и науки, ФНБ «Сам­рук-Казына», Академии государственного управления, Гражданского альянса Казахстана, Назарбаев Интеллектуальных школ, ассоциации стипендиатов «Болашак», Конгресса молодежи Казахстана и многих других.

– Якорными ценностями, которые мы будем продвигать в нашей работе, являются единство, благополучие, созидание, – подчеркнул Ж. Куанышев.



Ожидаемыми результатами реализации всех мероприятий станет не только создание праздничной атмосферы, но и самое важное – укрепление чувства сплоченности казахстанцев и их гордости за достижения страны, активное участие граждан, особенно молодого поколения, в реализации важнейших государственных задач и в общественной жизни, социальное и гражданское развитие молодежи Казахстана.



Представители организаций – партнеров библиотеки подробнее рассказали о запланированной работе. Так, руководитель РГУ «Қоғамдық келісім» Наталья Калашникова обратила внимание на республиканский культурно-просветительский проект «Мың бала»: в прошлом году благодаря ему удалось обучить казахскому языку более 40 тыс. детей, в этом же году была разработана новая концепция проекта, что позволит повысить его эффективность. Также в 2016 году пройдет Республиканский конкурс на лучший научный проект, посвященный казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства Нурсултана Назарбаева.



– Мы благодарны за замечательную идею объединить усилия всех общественных структур, институтов гражданского общества, государственных органов для реализацию цикла мероприятий, – отметила Н. Калашникова. – Рассчитываем, что этот объединительный проект будет в первую очередь направлен на формирование нашего казахстанского патриотизма и принесет достаточно солидные дивиденды в наше общенациональное единство.



Одним из ключевых масштабных мероприятий цикла является социальный проект «Идеи, меняющие мир». Для участия в нем отбираются лучшие студенты вузов 2–4 курсов и учащиеся 9–10 классов школ, которые приглашаются на семинары-тренинги, экскурсии, конкурсы. Как отметил ректор Академии государственного управления при Президенте РК Болатбек Абдрасилов, идея такой работы заключается в том, чтобы выявлять самых талантливых молодых людей и развивать их способности, воспитывать в лучших традициях казахстанского общества, направлять их потенциал на благо Казахстана. Проект, как предполагается, будет носить системный характер, а его участники – это будущий «цвет» отечественной науки, политической и общественной сферы, педагогики, госслужбы и так далее.



Большой пакет проектов в рамках цикла «Символы независимого Казахстана» будет реализован совместно с сетью Назарбаев Интеллектуальных школ.

– Посвященные 25-летию Независимости мероприятия, которые мы будем проводить совместно с Библиотекой Первого Президента, согласуются с нашими традиционными проектами – это Наурызовские встречи, краеведческие и исследовательские экспедиции «Туған елге тағзым», социальные практики «2 недели в ауле», читательская конференция и другие, – отметила председатель правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Куляш Шамшидинова.



Интересный проект будет реализован совместно со скаутским движением Казахстана – это EXPO CAMP, молодежный слет в поддержку Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017». Предполагается, что в этом своеобразном летнем лагере (кэмпинг будет разбит в пригороде Астаны) примут участие 300 молодых людей, треть из которых будут приглашены из-за рубежа. С Гражданским альянсом и фондом «Самрук-Казына» планируется проведение Фестиваля трудовых династий. С Министерством образования и науки и Институтом истории государства будет организована республиканская научно-практическая конференция «25 лет Единства и Созидания».

В целом, как отметил по завершении презентации Ж. Куанышев, поскольку под знаком четвертьвекового юбилея независимости в Казахстане проходит весь 2016 год, планы празднования этой важной исторической даты будут обновляться и пополняться. Ведь важно сделать программу действительно актуальной, интересной и полезной, а для этого необходимо постоянно держать руку на пульсе происходящих в государстве процессов.



Презентация в Библиотеке Лидера нации стала весьма полезным мероприятием перед стартом совместной работы. Участники встречи призвали организации – партнеры библиотеки принимать активное участие не только в собственных проектах, но и во всех мероприятиях цикла «Символы независимого Казахстана».

