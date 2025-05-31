фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Встреча на высшем уровне, организованная в Астане, была призвана обозначить основные приоритеты и направления многостороннего сотрудничества стран Центральной Азии с Италией, а также подтвердить приверженность укреплению партнерства, основанного на взаимном уважении, общих ценностях и интересах.

Формат диалога ЦА + Италия начинался на уровне министров иностранных дел, но теперь вышел на высший политический уровень. Участие во встрече приняли лидеры всех шести стран: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев,­ Премьер-министр Италии Джорд­жа Мелони, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Такое развитие диалога свидетельствует о возрастающей геополитической значимости Центральной Азии, а также искреннем стремлении стран региона и Итальянской Республики укреплять всестороннее партнерство.

Открывая саммит, Касым-Жомарт ­Токаев выразил признательность Председателю Совета министров Итальянской Республики Джордже Мелони за визит в Казахстан, а также за инициативу созыва встречи ЦА + Италия на высшем уровне.

– Для меня большая честь принимать Вас в нашей столице – Астане. Вы первая женщина во главе Правительства Италии за всю ее послевоенную историю. По общему признанию всего мирового сообщества, Вы являетесь выдающимся и, пожалуй, самым заметным политическим деятелем современности. Полностью разделяю Ваши взгляды и действия в отношении как внутренних вызовов, так и международных проблем. Благодарю Вас за участие в Международном форуме Астана, где Вы выступили с содержательной речью, позитивно воспринятой политическим и экспертным сообществом, – подчерк­нул Глава государства, обращаясь к Премь­ер-министру Италии.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил лидеров братских государств Центральной Азии за участие в работе саммита и неизменную поддержку региональной кооперации.

Как отметил Глава государства, Цент­ральная Азия с древних времен выступала мостом между Востоком и Западом, играя важнейшую роль в развитии межцивилизационного диалога. И сегодня этот регион как никогда прежде демонстрирует сплоченность и твердую приверженность принципам добрососедства и всеобщего прогресса. Центральная Азия последовательно укрепляет свои позиции как влиятельный субъект международных отношений, продвигая созидательную повестку на международной арене.

Италия в свою очередь является восьмой экономикой мира, ведущей индустриальной державой, обладающей мощным промышленным потенциалом и передовыми технологиями во многих сферах.

– За более чем три десятилетия Италия показала себя надежным партнером, всецело содействующим устойчивому развитию стран Центральной Азии. Уверен, синергия наших возможностей в формате ЦА+ создаст мощный задел для расширения взаимовыгодного сотрудничества государств региона с Итальянской Республикой, – подчеркнул Президент.

Казахстан, заявил он, нацелен на дальнейшее плодотворное сотрудничество с итальянской стороной во всех сферах, представляющих взаимный интерес как в рамках двусторонней повестки, так и в региональном формате. В этой связи Касым-Жомарт Токаев обозначил свое видение перспективных направлений взаимодействия с Италией.

– Первоочередной приоритет – углубление торгово-экономических связей. Тарифные конфликты между ключевыми экономическими полюсами мира чреваты тяжелыми последствиями для всех стран. В таких реалиях нам крайне важно не только сохранить наработанные торгово-экономические связи, но и приложить усилия для их укрепления. Особый акцент, на наш взгляд, можно сделать на запуске совместных проектов, расширении линейки товаров прежде всего за счет несырьевой продукции с высокой добавленной стоимостью. Казахстан способен нарастить экспорт в Италию по более чем 100 товарным позициям на сумму порядка одного миллиарда долларов, – сообщил Глава государства.

По его мнению, страны Цент­ральной Азии обладают большим потенциалом для увеличения поставок в Европу своей агропромышленной продукции. Также есть интерес в тесном сотрудничестве аграрных, научно-образовательных центров, трансфере передовых практик и технологий в первую очередь в области биоинженерии, устойчивого земледелия, животноводства.

Значительные возможности для успешной кооперации имеются и в сфере переработки сельхозпродукции. По словам Президента, Казахстан также заинтересован в экспертном диалоге с Италией для содействия в гармонизации стандартов и сертификации в этой сфере.

Кроме того, серьезный импульс расширению торговли между странами может придать открытие торговых домов и логистических центров. В частности, Глава государства предложил создать Итальянский торговый дом в Алматы. А для активизации сотрудничества деловых кругов – запустить диалоговую платформу для бизнеса В5 + Италия.

Следующей актуальной задачей Глава государства назвал сотрудничество в сфере энергетики, которая традиционно выступает локомотивом казахско-итальянского партнерства.

– Наша страна входит в тройку крупнейших экспортеров нефти в Европейский союз. В прошлом году поставки казахстанской нефти­ на итальянский рынок превысили 30 миллионов тонн. Это на 27 процентов больше, чем годом ранее. При необходимости мы готовы нарастить текущие объемы. Вместе с тем сегодня уже очевидно, что будущее – за альтернативной энергетикой. Планомерный переход к низкоуглеродной экономике – один из приоритетов Казахстана. Мы признательны итальянским парт­нерам за реализацию совместных проектов по строительству ветровых и солнечных электростанций в ряде регионов страны. Обладая современными технологиями, Италия могла бы активно содействовать декарбонизации экономик стран Центральной Азии, – сказал Президент.

В частности, Казахстан имеет значительный потенциал для производства зеленого водорода и аммиака. Для поддержки зеленых проектов в регионе и создания международной цепочки поставок этого безуглеродного вида топлива он предложил наладить тесное взаимодействие с Глобальным альянсом биотоплива, соучредителем которого является Италия.

– Большие перспективы открывает усиление промышленной кооперации, – продолжил Глава государства. – Казахстан обладает значительными запасами редкоземельных металлов, и мы готовы работать вместе с Италией в этом направлении. Казахстан выступил с инициативой о создании Регионального исследовательского центра, который будет аккумулировать всю актуальную информацию о месторождениях редкоземельных металлов в Центральной Азии. Мы готовы предложить итальянским компаниям благоприятные условия для совместной геологоразведки и добычи редкоземельных элементов и минералов, руководствуясь формулой «инвестиции и технологии в обмен на стратегическое сырье».

Практический интерес представляет создание совместных предприятий, трансфер технологий, локализация в регионе производств из Италии. В этом направлении примеры плодотворного сотрудничества уже есть: на одном из казахстанских заводов, например, налажена сборка итальянской сельскохозяйственной техники. Кроме того, при участии итальянских компаний начато строительство завода по производству серной кислоты, а также газоперерабатывающего завода.

Другой актуальной задачей является укрепление трансконтинентальной связанности.

– Развивая Транскаспийский международный транспортный маршрут, наши страны, по сути, возрождают на новой основе древний Шелковый путь, – акцентировал Президент.

Он напомнил, что в прошлом году объем контейнерных перевозок на казахстанском отрезке этого коридора увеличился на 62%, составив 4,5 млн тонн. В течение трех лет наша страна нацелена на удвоение данного показателя.

– Казахстан предпринимает системные шаги для модернизации и цифровизации портов Каспийского моря, строительства грузовых терминалов, налаживания совместного производства транс­портных судов. Все это только повысит привлекательность Транскаспийского маршрута, особенно учитывая то, что 80 процентов сухопутных перевозок между Китаем и Европой проходят через нашу страну. Приглашаем итальянских партнеров подключиться к этой работе и рассчитываем на активное содействие Италии в сопряжении Среднего коридора с европейской транспортной сетью и стратегией Global Gaveway. Уверен, что совместными усилиями мы сможем сделать Транскаспийский маршрут одним из самых надежных и безопасных мостов между Азией и Европой, раскинувшимся от Каспия до Адриатики, – заявил Глава государства.

Принципиальное значение для стран региона имеют вопросы охраны окружающей среды и экологической устойчивости. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, Центральная Азия уже ощущает на себе последствия глобального потепления – это таяние ледников, опустынивание, нехватка воды... Он выразил признательность итальянской стороне за активную поддержку в решении экологических проблем региона, в том числе в восстановлении бассейна Аральского моря.

– Рассчитываем на дальнейшее продуктивное сотрудничество с Италией, в том числе с итальянским климатическим фондом, с целью внедрения передовых технологий для рационального использования водных ресурсов и борьбы с засухой, – добавил Президент.

Важным элементом многогран­ных связей стран региона и Италии Глава государства назвал сотрудничество в сфере образования и культуры. Он отметил, что в настоящее время около 4 тыс. казахстанских студентов обучаются в лучших вузах Италии. Вместе с тем Касым-Жомарт Токаев предложил итальянским техническим вузам рассмотреть возможность открытия филиалов в Казахстане.

– Особое внимание мы уделяем именно инженерно-техническому образованию, – подчеркнул Президент. – Отдельный приоритет – развитие технопарков и технологий искусственного интеллекта. В нашей стране реализуется программа по подготовке специалистов по ИИ. В скором времени начнет работу международный центр Alem.AI, специализирующийся на стартапах в этой стремительно развивающейся отрасли. Кроме того, на базе технопарка Astana Hub планируется запуск инновационного кампуса Центральная Азия – Европейский союз. Предлагаем итальянским партнерам принять самое активное участие в этой проекте, – добавил он.

Ключевым фактором укрепления дружбы и взаимопонимания между народами остается культурное взаимодействие. В целях дальнейшего развития культурно-гуманитарных связей Глава государства предложил провести в 2026 году серию совместных мероприятий под эгидой Года культурного сближения Центральной Азии и Италии.

– Представленные мной инициа­тивы подтверждают неизменное стремление Казахстана к укреп­лению дружбы и расширению сотрудничества между нашими странами, – заявил Касым-Жомарт Токаев, резюмируя выступление.

Лидеры стран центральноазиатской пятерки и Премьер-министр Италии также представили свое видение ключевых приоритетов сотрудничества, конкретных шагов по развитию и укреплению взаимодействия. Все они нашли отражение в принятой по итогам саммита Совместной декларации, которая зафиксировала взаимное стремление шести стран к дальнейшему наращиванию сотрудничества по всему спектру взаимодействия.