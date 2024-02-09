Синие vs белые воротнички

Спрос не соответствует предложению

Недавно в Казахстане был презентован национальный доклад «Рабочая сила будущего: молодежь на рынке труда Казахстана», который состоит из шести глав. Особый интерес представляет раздел, в котором говорится об образовании. В рамках исследования аналитики Центра развития трудовых ресурсов (ЦРТР) проследили взаимо

связь ­уровня образования и дальнейшего трудоустройства выпускников.

Согласно данным выборочного обследования населения Бюро нацио­нальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК (БНС АСПиР), проведенного в 2022 году, 21% молодых людей работает не по специальности. При этом 16% респондентов 15–34 лет, имеющих специальность или профессию, испытывают расхождение между выполняе­мыми обязанностями и актуальной квалификацией. Как правило, работа не по диплому выливается в отсутствие интереса к сфере деятельности. А это в свою очередь, как свидетельствуют данные стаффинговой компании ANCOR, ведет к частому поиску и смене рабочего места даже в кризисные периоды экономики.

Первоначальная причина того, что молодые люди работают не по специальности, кроется в неэффективной профориентации. Согласно данным Министерства науки и высшего образования РК, 87% молодежи в стране в школьном возрасте определяют свой выбор под влиянием мнения родителей или учителей. В то же время 75% родителей признаются, что не знают, какую профессию хотел бы выбрать их собственный ребенок. Ситуация осложняется тем, что школьники и родители не владеют информацией о том, какие профессии в дальнейшем будут востребованы.

Современный рынок труда характеризуется динамично сменяемыми требованиями к набору навыков соискателей, что сформировало так называемый тренд life-long learning. Согласно анализу Всемирного банка, технические навыки становятся неактуальными в течение пяти лет – то есть за время учебы полученные знания могут «устареть». При этом если верить отчету ВЭФ Future of Jobs, то в ближайшее пятилетие изменения в той или иной степени затронут 40% основных навыков сегодняшних работников, а каждому второму сотруднику придется пройти переквалификацию.

Казахстан уже сейчас сталкивается с несоответствием спроса и предложения на рынке труда. Наблюдается несистемное обновление образовательных программ в ответ на краткосрочные социально-экономические запросы по принципу тушения пожара. На фоне прогрессирующего объема подготовки специалистов с высшим образованием на рынок труда ежегодно выходит все меньше кадров с рабочей квалификацией. Так, выпуск из вузов за пять лет вырос почти на четверть, до 162 тыс. человек, а из организаций ТиПО, напротив, снизился на 3,7%, до 139 тыс.

По результатам опроса научно-исследовательского центра «Молодежь», 48,9% молодых респондентов оценивают на отлично возможность найти работу по специальности после вуза, а вот после колледжа – только 8,6%. По завершении обучения, по данным БНС АСПиР, успешно трудоустроиться по специальности не удается пятой части молодых людей.

При этом Казахстану для перехода к «сложной экономике» с действующей «экономики простых вещей» необходимо в первую очередь максимально эффективно задействовать текущие рабочие места. Основная потребность отечественной экономики, занимающей 81-е место по уровню сложности, заключена в кадрах со средним уровнем квалификации. По данным опроса, проведенного в 2022 году НАО «Talap», 79% работодателей нуждаются именно в синих воротничках.

Вуз или колледж?

Примечательно, что доля работающих не по профессии существеннее для ТиПО (29%), чем для высшего образования (17%). По данным исследования Программы международной оценки компетенций взрослых PIAAC, выпускники ТиПО имеют больше преимуществ при выходе на рынок труда, чем окончившие университет. Причиной является тесная связь между навыками, обеспечиваемыми профессиональной подготовкой и требуемыми работодателями.

Неудовлетворенность качеством казахстанского ТиПО выражают как предприятия-работодатели, так и сами студенты колледжей. Согласно опросу работодателей, проведенному ЦРТР в 2023 году, на наличие практических навыков у молодого соискателя обращают внимание 40% и большинство из них – частные компании. Диплом вуза важен для 56% респондентов, нанимающих сотрудников, а диплом колледжа – для 23%. При этом академическую успеваемость, то есть транскрипт с оценками, учитывают только 4% работодателей, а учебное заведение – 3%.

Эти данные говорят о том, что «корочка» нужна «для галочки», поскольку, как и где учился выпускник – не особо важно. Однако диплом по-прежнему «котируется» и облегчает процесс трудоустройства, тем самым оправдывая затраченные на обучение ресурсы. При этом, судя по результатам социологического исследования ЦРТР, диплом вуза «стоит» вдвое дороже, чем колледжа.

Вымывание синих воротничков с их конечного пункта назначения на рынке труда происходит прежде всего по причине низкой доходности рабочей профессии. Следствием несоответствия диплома и трудовых обязанностей является снижение заработной платы на 15%.

Зарплата выпускников колледжей сопоставима с таковой у ровесников с высшим образованием лишь в заведомо прибыльных сферах деятельности. Наиболее конкурентные заработные платы у выпускников колледжей, трудоустроенных в сфере геологоразведки и добычи.

Но стоит отметить, что разрыв в оплате труда между выпускниками колледжей и вузов постепенно сокращается. Эта тенденция наиболее заметна в мегаполисах и западных областях. Услуги специалистов с высшим образованием для работодателей на 40–70% дороже, чем персонала технического профиля. Однако еще пять лет назад по завершении университета молодой специалист мог рассчитывать на оплату труда в 1,5–2 раза выше, чем если бы он окончил колледж.

В поисках лучшей доли

Ситуация на казахстанском рынке труда осложняется и оттоком кадров с рабочими специальностями.

Молодые казахстанцы становятся «патриотами поневоле»: по данным исследователей фонда Qalam, 52,7% респондентов в возрасте от 18 до 35 лет включительно хотят жить и работать в Казахстане. Основной причиной нежелания переезжать в другую страну является «обострение геополитической ситуации». В то же время результаты исследования свидетельствуют о низкой эффективности действующих в молодежной среде социальных лифтов, а также о патерналистического толка препятствиях для самореализации на локальном рынке труда, что в итоге сказывается на уровне доходов молодых соискателей. За пять лет удвоилось число покинувшей Казахстан молодежи с рабочей специальностью. В целом за последние пять лет количество казахстанцев в возрасте 15–34 лет, выехавших за пределы республики, составило, по данным ЦРТР, почти 65 тыс. человек

В структуре ежегодной эмиграции молодых специалистов, колеблющейся от 10 до 17 тыс. человек, наблюдается смещение фокуса на окончивших колледж. Доля тех, кто окончил университет, среди молодых мигрантов с 2018 года снизилась на 3%, в то время как специалистов с ТиПО в возрасте до 35 лет – напротив, почти удвоилась, составив 15%. В разрезе специальностей растет количество уезжающих техников-механиков и среднего медицинского персонала.

Однако конкуренция на международном рынке труда для казахстанских молодых специалистов еще выше. Молодым выпускникам казахстанских образовательных учреждений сложно трудоустроиться за рубежом. Таким образом, рассуждая о переезде в другую страну, молодые люди осознают, что высока вероятность не выдержать конкуренции с местными соискателями и максимум суметь найти низкоквалифицированную, а значит, малооплачиваемую работу. При этом часть молодежи, реально готовую к переезду, не смущает работа ниже своей квалификации.

Парадокс и решение

На сегодняшний день в сфере кадрового запроса сложился определенный парадокс: при наличии разветвленной сети ТиПО, финансирования государством бесплатной подготовки специалистов с техническим профессиональным образованием республика испытывает кадровый голод технических специалистов. Это связано с качеством подготовки. Из имеющихся в стране 772 колледжей современным оборудованием к 2022 году были оснащены только 25%. В итоге квалификация специалистов не соответствует запросам работодателей, и они нанимают зарубежных соискателей. Проблемы с нехваткой высококвалифицированных кадров испытывает в первую очередь сфера промышленности, где наблюдается дефицит грамотных и компетентных работников инженерной отрасли различных специализаций и руководителей среднего звена. Причем запрос с каждым годом растет.

В результате проведенного анализа предложены возможные варианты для повышения качества подготовки специалистов, а также развития инструментов по обеспечению внутренней мобильности рабочей силы. Один из вариантов – передача колледжей в конкурентную среду, что позволит тесно взаимодействовать с бизнес-средой и готовить специалистов в соответствии с рыночным спросом. Помимо актуализации образовательных программ необходимы такие нововведения, как кластеризация, профилизация и внедрение сетевой формы обучения.

А кроме того, учитывая, что молодые специалисты зачастую испытывают трудности с поиском работы по специальности и это вынуждает их мигрировать в мегаполисы, необходимо внедрить систему распределения выпускников колледжей в соответствии с потребностями региональных предприятий.