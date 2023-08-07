Синоптики прогнозируют сильные дожди в Казахстане

По данным синоптиков, сильные дожди ожидаются в центре, на востоке, северо-западе и юго-востоке Казахстана.

"На большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды с дождями и грозами, в центре, востоке, на северо-западе и юго-востоке республики ожидаются сильные дожди с шквалистым ветром и градом. При этом в температурном фоне особых изменений не ожидается. В западных регионах страны по-прежнему сохранится ясная и жаркая погода", – говорится в сообщении.