Синоптики прогнозируют сильные дожди в Казахстане

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РГП "Казгидромет" предоставило прогноз погоды на 8-10 августа в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

По данным синоптиков, сильные дожди ожидаются в центре, на востоке, северо-западе и юго-востоке Казахстана. 

"На большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды с дождями и грозами, в центре, востоке, на северо-западе и юго-востоке республики ожидаются сильные дожди с шквалистым ветром и градом. При этом в температурном фоне особых изменений не ожидается. В западных регионах страны по-прежнему сохранится ясная и жаркая погода", – говорится в сообщении.

 

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