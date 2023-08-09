Спад жары на большей части Казахстана прогнозируют синоптики
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РГП «Казгидромет» представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 10-12 августа, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
"После длительной жары жители большинства регионов Казахстана почувствуют прохладу арктического воздуха, при этом на юге, востоке страны сохранится влияние Южного циклона. В результате столкновение двух воздушных масс ожидается обострения фронтальных разделов. По территории страны, за исключением западных регионов пройдут дожди, временами сильные с грозами, градом, порывистым ветром до 15-25 м/с. При грозе вероятны шквалистые усиления ветра", - говорится в сообщении.
Лишь в западных регионах страны по-прежнему сохранится жаркая погода.