С 23 по 24 июля в сейсмически опасных регионах РК прозвучат сирены, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации МЧС РК, в Алматы, Шымкенте, областях Абай и Жетісу, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областей в рамках республиканского командно-штабного учения «Жер-2025» будет подан сигнал «Внимание всем!» и пройдут сейсмотренировки на объектах с массовым пребыванием людей.

Учение проводится в целях повышения уровня готовности государственной системы гражданской защиты к ликвидации чрезвычайной ситуации, которая может возникнуть в результате разрушительного землетрясения.

В мероприятии примут участие республиканские, региональные службы гражданской защиты и местные исполнительные органы, которые будут отрабатывать действия в условиях разрушительного землетрясения.

В ходе учения будут продемонстрированы аварийно-спасательные работы, пункты приёма пострадавшего населения, палаточный лагерь и 4 полевых медицинских госпиталя, предназначенные для принятия населения и оказания помощи пострадавшим жителям.