Системная трансформация страны

Каким должен стать Казах­стан в будущем? Этот вопрос волнует всех граждан. Основные направления развития страны Президент Касым-Жомарт Токаев изложил в своей предвыборной платформе «Справедливый Казахстан – для всех и для каждого». Идея справедливости взята за основу государственной политики Казахстана. Более того, определен семилетний срок реализации предвыборной программы Президента. Убедительная победа на выборах Касым-Жомарта Токаева показывает всестороннюю поддержку населением его предвыборной платформы.

Мощным шагом в создании обновленного Казахстана является конституционная реформа на основе республиканского референдума. Как отметил Глава государства, результаты референдума позволяют сформировать новую модель взаимодействия ветвей власти, откроют путь для участия граждан в управлении государством, упрочат гарантии защиты прав и свобод человека. Тем самым закладывается проч­ный фундамент для создания Нового Казахстана. В связи с этим перед казахстанцами стоит общегосударственная задача – переход страны от старых методов функционирования к качественно новой модели развития. Трансформация страны в «Справедливый Казахстан» требует системного подхода по всем направлениям: политической, экономической, социальной модернизации. Только их взаимодействие может дать синергетический эффект, обеспечив оптимальную траекторию перехода на новый качественный уровень развития страны при многих ресурсных ограничениях в сжатые сроки.

Как известно, лозунг «сначала – экономика, потом – политика» показал не только свою несостоятельность, но и вредность. В конечном счете без политической модернизации мы получили олигархический капитализм в экономике, который обслуживает интересы узкого круга людей. А ведь по логике, как это и происходит в цивилизованных странах, политическая и экономическая системы должны служить одной общей цели – повышению благосостояния всего народа. Имея огромные запасы минеральных ресурсов, наш народ не стал богаче. Не проведена диверсификация экономики, промышленные предприятия в основном работают на уровне первого, второго, максимум третье­го технологического уклада. Сырье­вой сектор имеет большие преференции и налоговые льготы. В то же время научные, научно-технологические организации не располагают такими возможностями. В настоя­щее время главными факторами прорывного развития любой страны являются технологии и ресурсы. К сожалению, наши ресурсы уходят в зарубежные офшоры и не возвращаются в виде технологий.

В своей предвыборной платформе Президент предложил новую модель экономики, основанную на балансе интересов и благополучия граждан, бизнеса, государства, а также эффективном использовании ресурсов страны. При этом большое внимание уделено вопросам диверсификации экономики – предлагается создание новых секторов промышленности и продукции высоких переделов. Для выполнения поставленных задач необходимо решение комп­лекса проблем научно-технологического развития – это ликвидация непонимания роли науки как производительной силы, недостаточное финансирование, слабая интеграция науки, образования и производства, создание технологической цепочки получения наукоемкой конечной продукции. Сегодня следует развивать точки роста новой экономики – научно-технологические долины на базе ведущих университетов, придавая ареалам правовой статус специальной экономической зоны, наделяя их преференция­ми и налоговыми льготами, и тогда можно добиться привлечения инвестиций не только в создание высокотехнологичных производств, но и в формирование конкурентоспособного человеческого капитала.

Как показывает опыт развитых стран, политическая система государственного управления совершенствуется по следующей логической цепочке: государственное управление – государственно-общественное управление – общественно-государственное управление – общественное управление. В данном случае понятие «общественное управление» следует понимать как парламентское, так как члены Парламента избираются народом. По этой цепочке можно увидеть определенную закономерность того, что акцент управления постоянно смещается в пользу общества, в пользу народа и демократии. В теории самой совершенной системой управления считаются саморегулируемые, саморазвивающиеся системы. И для создания эффективной сис­темы управления государством следует внедрять эти качества на всех уровнях общегосударственной власти.

Для этого необходима дальнейшая децентрализация с передачей властных полномочий на нижние уровни и общественно-профессиональным организациям. Считаем, что такой подход позволит не только сформировать компактное Правительство, усилия которого будут сосредоточены на стратегических задачах, но и повысит эффективность управления в целом по стране.

Предложенная Президентом прямая выборность сельских и районных акимов, депутатов районных и городских маслихатов, назначение акимов облас­тей на альтернативной основе, избрание депутатов Мажилиса Парламента и областных маслихатов по смешанной системе и ее дальнейшее расширение позволяют внедрить принципы самоуправления в стране.

Главным капиталом любого государства являются его граж­дане. От качества человеческого капитала зависит конкурентоспособность нации. Как справедливо отметил Президент, «устойчивый и всесторонний прогресс страны невозможен без обновления системы индивидуальных и общественных ценностей, без формирования нового качества нации».

В свое время великий мыслитель аль-Фараби в своих трудах раскрыл роль общества в развитии государства. В отличие от Макиавелли, который допускал любые средства для укрепления государственной власти, аль-Фараби предлагал гуманис­тический подход, основанный на добродетельстве. Основным принципом добродетельного общества аль-Фараби считает справедливость. Господство справедливости в добродетельном обществе сплачивает разнообразные и разнородные части государства в единое целое.

Много веков назад Конфуций представил четкую модель взаимо­действия и гармонизации человека, семьи, общества и государства следующим образом: речь шла об «усовершенствованности» личности, «выравненности» семьи, «упорядоченности» государства, «уравновешенности» Поднебесной. Следует отметить, именно эти факторы сделали Китай великой державой.

Научно доказано, что прогресс человечества создается десятью процентами всего населения земного шара. Отсюда следует, что чем больше представителей отдельной нации входят в эту когорту, тем более развитой становится страна, которую они представляют. В связи с этим, как подчеркнул Президент, очень важно реализовать принципы меритократии при отборе руководителей организаций и государст­венных служащих, преданных народу и государству, которые благодаря своим способностям осуществляют прогресс страны. Для этого должны быть созданы равные возможности для всех и все необходимые условия для самореализации каждого.

В истории человечества вопросы совершенствования личности всегда были и остаются самой актуальной темой. Вопросу «совершенного человека» посвящены труды многих выдающихся мыслителей и ученых. Среди них можно особенно выделить уроженцев казахской земли, таких как аль-Фараби, Ходжа Ахмет Яссауи и Абай.

В своих трудах аль-Фараби отмечал: «Каждый человек рожден быть совершенным». И представил, каким должно быть развитое, добродетельное общество и какими качествами должны обладать его жители и лидер. При этом он выделил двенадцать свойств имама – лидера. Ходжа Ахмет Яссауи и Абай выделили по десять качеств «совершенного человека». К этим качествам нужно смело добавить еще четыре, которые предложил Касым-Жомарт Токаев. Так как эти идеи очень близки нашему народу, на их основе вполне можно сформировать концепцию модернизации человеческого капитала.

В целях формирования нового качества нации и создания свободной страны, «обращенной к Творцу», евреи ушли из благополучного Египта и странствовали сорок лет по пустыне под предводительством пророка Моисея, создав впоследствии успешную нацию. И нам предстоит пройти свой путь для формирования нового качества казахстанцев.

Главными условиями успеха намеченных реформ Президент назвал единство и сплоченность всех казахстанцев. Единство у людей появляется тогда, когда они имеют общую цель и будут идти к ней для ее достижения. На нынешнем этапе развития страны для многонационального, многоконфессионального народа общей целью является создание развитого, процветающего, комфортного общего дома – Справедливого Нового Казахстана.