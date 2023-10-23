Систему электронной очереди внедрят на казахстанско-российской границе

Пилотный проект запустят с 1 ноября
Комитет государственных доходов Министерства финансов РК сообщил о запуске пилотного проекта по внедрению электронной очереди на казахстанско-российской границе, передает Kazpravda.kz.
По данным ведомства, с 1 ноября 2023 года на казахстанско-российской границе планируется запуск пилотного проекта по внедрению системы электронной очереди на автомобильном пункте пропуска "Бидаик" (Северо-Казахстанская область).
В пресс-службе отметили, что система бронирования электронной очереди уже реализована на границе Казахстана с Китаем, Узбекистаном, Туркменистаном и показывает положительные результаты.
"Система электронной очереди создана и обслуживается отечественными разработчиками и специалистами сервиса онлайн бронирования CarGoRuqsat АО "Информационно-учетный центр" Министерства финансов РК со стопроцентным участием государства. Сервис реализован на базе цифровой платформы Qoldau.kz и является бесплатным", - говорится в сообщении.
Задача системы электронной очереди CarGoRuqsat состоит в предоставлении перевозчикам возможности предварительного бронирования очереди и автоматизации проверки необходимых документов в информационных системах.
По данным КГД, это обеспечивает оперативность и прозрачность прохождения границы, способствует недопущению скоплений грузовых автомашин, позволяет органам госдоходов в автоматическом режиме применять систему управления рисками.
В рамках пилотного проекта, перевозчикам, планирующим выезд с территории Казахстана через автомобильный пункт пропуска "Бидаик", с 1 ноября 2023 года необходимо забронировать место в электронной очереди через приложение CarGoRuqsat.
Для этого необходимо пройти по ссылке, зарегистрироваться и войти в приложение CarGoRuqsat, выбрать пункт пропуска "Бидаик", указать дату и время пересечения границы и заполнить данные о водителе и автотранспортном средстве.
После одобрения заявки необходимо своевременно прибыть на пункт пропуска для прохождения границы.
"Во избежание непредвиденных ситуаций, комитет госдоходов призывает перевозчиков заблаговременно производить бронирование электронной очереди для пересечения казахстанско-российской границы через пункт пропуска "Бидаик". В свою очередь, работники АО "Информационно-учетный центр" и комитета госдоходов в период пилотного проекта обеспечат перевозчикам консультационную помощь", - добавили в пресс-службе.