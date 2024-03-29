Прием педагогов на работу автоматизировали в Казахстане

С 1 апреля Минпросвещения в национальной образовательной базе данных запускает новый модуль по приему на работу педагогов в школу, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным ведомства, эта мера направлена на борьбу с коррупцией и прозрачное проведение конкурсных процедур.

Также внедряется автоматизация по передаче документов для аттестации. Теперь все сведения педагогов будут отражены в модуле «Портфолио педагога» – это электронное досье педагога, которое состоит из следующих разделов: информация о педагоге, об образовании, о состоянии здоровья, об опыте работы, о правонарушениях, прохождении аттестации, наградах, наставничестве, цифровых документах.

«Прозрачность и подотчетность играют центральную роль в борьбе с коррупцией. С вводом данных модулей планируется полное исключение бумажного документооборота и коррупционных рисков при трудоустройстве педагогов. Перед запуском системы для специалистов управления, отделов и организаций образования организовано обучение», - отметила замдиректора Департамента цифровизации МП РК Майра Маралбаева.

Отмечается, что ранее модуль успешно апробирован в школах городов Шымкент и Шахтинск Карагандинской области.

Также для создания прозрачных условий по поиску работы и подбору необходимого персонала, в том числе в других регионах страны, планируется интеграционное взаимодействие НОБД с платформой «Электронная биржа труда».