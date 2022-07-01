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Президент
Систему противодействия отмыванию преступных доходов усилят в Казахстане

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также государственного ценового регулирования», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Также Президент Казахстана подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Тексты законов публикуются в печати.

Законы направлены на усиление системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Устанавливается обязанность юридических лиц раскрывать своих бенефициарных собственников, замораживать средства и иные активы, находящиеся под прямым или косвенным контролем субъектов, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения.

Усиливается уголовная ответственность за легализацию преступных средств.

Законы будут содействовать эффективности антиотмывочной системы Казахстана и деятельности по противодействию финансированию терроризма.

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