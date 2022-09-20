Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 сентября

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 20 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 64 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в Астане – 15,

- в Алматы – 14,

- в Шымкенте – 2,

- в Акмолинской области – 2,

- в Актюбинской области – 2,

- в Атырауской области – 4,

- в Восточно-Казахстанской области – 2,

- в Абайской области - 2,

- в Западно-Казахстанской области – 3,

- в Карагандинской области – 6,

- в Улытауской области - 3,

- в Костанайской области – 5,

- в Мангистауской области – 2,

- в Павлодарской области – 2.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 392 618 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 502 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 366 147.

На 20 сентября лечение от КВИ продолжают получать 12 997 человек (12 781+ и 216 КВИ-), из них в стационарах находятся 171 пациент, на амбулаторном уровне – 12 826 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.