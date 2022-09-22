Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 сентября

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 22 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 151 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
- в Астане – 16,
- в Алматы – 13,
- в Шымкенте – 1,
- в Акмолинской области – 35,
- в Актюбинской области – 9,
- в Алматинской области – 1,
- в Жетысуской области - 2,
- в Атырауской области – 2,
- в Восточно-Казахстанской области – 8,
- в Абайской области - 4,
- в Жамбылской области – 1,
- в Западно-Казахстанской области – 10,
- в Карагандинской области – 12,
- в Улытауской области - 4,
- в Костанайской области – 14,
- в Мангистауской области – 1,
- в Павлодарской области – 5,
- в Северо-Казахстанской области – 11,
- в Туркестанской области – 2.
Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 392 885 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 2 672 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 370 531.
На 22 сентября лечение от КВИ продолжают получать 8 805 человек (8 664+ и 141 КВИ-), из них в стационарах находятся 148 пациентов, на амбулаторном уровне – 8 657 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 3 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.