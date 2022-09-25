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Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 25 сентября

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 25 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 69 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в Астане - 14,

- в Алматы - 12,

- в Акмолинской области - 8,

- в Восточно-Казахстанской области - 1,

- в Абайской области - 2,

- в Западно-Казахстанской области - 4,

- в Карагандинской области - 10,

- в Улытауской области - 1,

- в Костанайской области - 9,

- в Мангистауской области - 1,

- в Павлодарской области - 3,

- в Северо-Казахстанской области - 4.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 393 175 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 1 227 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 375 256.

На 25 сентября лечение от КВИ продолжают получать 4 292 человека (4 160+ и 132 КВИ-), из них в стационарах находятся 131 пациент, на амбулаторном уровне – 4 161 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 4 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациентов, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

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