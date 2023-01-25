Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 25 января

Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 1 405 564 заболевших.

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Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 25 января, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 66 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 1 405 564 заболевших.

На 25 января лечение от КВИ продолжают получать 1 750 человек (1 608+ и 142 КВИ-), из них в стационарах находится 117 пациентов, на амбулаторном лечении – 1 633 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.