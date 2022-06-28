Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 28 июня

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 28 июня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 61 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в Нур-Султане – 13,

- в Алматы – 41,

- в Алматинской области – 2,

- в Атырауской области – 1,

- в Жамбылской области – 3,

- в Западно-Казахстанской области – 1.

Всего в стране с начала пандемии выявлен 1 306 361 заболевший.

За прошедшие сутки в Казахстане 17 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 292 280.

На 28 июня лечение от КВИ продолжает получать 464 человека (418+ и 46 КВИ-), из них в стационарах находятся 87 пациентов, на амбулаторном уровне – 377 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 6 пациентов, на аппарате ИВЛ – 0 пациентов.