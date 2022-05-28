Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 28 мая

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 28 мая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 9 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в Нур-Султане - 3

- в Алматы - 5,

- в Северо-Казахстанской области - 1.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 305 732 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 7 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 291 975.

На 28 мая лечение от КВИ продолжают получать 149 человек (96+ и 53 КВИ-), из них в стационарах находятся 50 пациентов, на амбулаторном уровне – 99 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 6 пациентов, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.