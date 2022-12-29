Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 29 декабря

Здравоохранение , COVID
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Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 1 402 543 заболевших.

Фото: Kazpravda.kz

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 29 декабря, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 263 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 1 402 543 заболевших.

На 29 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2 729 человек (2 578+ и 151 КВИ-), из них в стационарах находятся 256 пациентов, на амбулаторном уровне – 2 473 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

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