Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 июня

В Казахстане число заразившихся КВИ увеличилось еще на 1 189 человек за сутки. Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране на 00:00 часов 5 июня сообщил Оперативный штаб Госкомисссии, передает Kazpravda.kz
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"За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 189 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию", - говорится в информации.
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 181, город Алматы - 161, город Шымкент - 49, Акмолинская область - 77, Актюбинская область - 28, Алматинская область - 65, Атырауская область - 59, Восточно-Казахстанская область - 87, Жамбылская область - 31, Западно-Казахстанская область - 90, Карагандинская область - 195, Костанайская область - 38, Кызылординская область - 11, Мангистауская область - 31, Павлодарская область - 59, Северо-Казахстанская область - 10, Туркестанская область - 17.
Всего в стране выявлены 392 884 заболевших.