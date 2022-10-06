Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 октября

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 6 октября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 60 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в Астане - 7,

- в Алматы - 9,

- в Акмолинской области - 13,

- в Актюбинской области - 3,

- в Алматинской области - 2,

- в Атырауской области -1,

- в Абайской области - 1,

- в Западно-Казахстанской области - 3,

- в Карагандинской области - 5,

- в Улытауской области - 1,

- в Костанайской области - 8,

- в Павлодарской области - 1,

- в Северо-Казахстанской области - 6.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 393 839 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 54 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 379 150.

На 6 октября лечение от КВИ продолжают получать 1 129 человек (997+ и 132 КВИ-), из них в стационарах находятся 119 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 010 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 4 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.