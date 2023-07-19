Ситуация в детской деревне семейного типа «Шанырак» взволновала общественность Атырау

Общество
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Серик Кабдулов

Директор уволен, в Сети – видео о нарушениях в отношении детей, а саму деревню второй раз посетила уполномоченный по правам ребенка.

Началось расследование пос­ле того, как в Сети распространилось видео, где подрос­ток по имени Нурдаулет с горечью рассказывал о трудностях жизни в детском доме. В связи с этим в Атырау приехала уполномоченный по правам ребенка РК Динара Закиева. Она вместе с заместителем акима Атырау­ской области Жасуланом Бисембиевым посетила данное учреждение.

В отношении детского дома «Шанырак» управлением полиции города Атырау проводится расследование по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Иная информация не подлежит опуб­ликованию в соответствии со статьей 201 УПК РК, сообщила пресс-служба департамента полиции Атырауской области.

Затем в сети появилось еще одно видео, на котором неизвестный мужчина проник на территорию, где играл с несовершеннолетними девочками. Один из воспитанников детской деревни заявил о других серьезных нарушениях.

Заместитель акима Атырау­ской области Жасулан Бисембиев считает, что случившее­ся является результатом разногласий между бывшим сотрудником и бывшим руководителем, а в результате страдают дети. На сегодня коллективу представлен временно исполняющий обязанности руководителя – Касым Мукашев. Он назначен на период до завершения конкурсных процедур на должность директора учреждения.

– На нового руководителя я возложил обязанности по защите воспитанников, обеспечению безопасности детей, созданию комфортных условий. Уверен, что накопленный опыт Касыма Хадыровича будет способствовать урегулированию сложившейся сложной ситуации в детской деревне «Шанырак». Хочу отметить, что детская деревня постоянно находится в центре внимания акимата Атырауской области, – сказал Жасулан Бисембиев.

Уточняется, что Касым Мукашев имеет многолетний опыт в образовательно-воспитательной сфере, ранее он работал в Центре адаптации несовершеннолетних, Кризис­ном центре, а также в Доме малютки.

Тем временем бывшая воспитанница «Шанырака» Галия Лукпанова рассказала об условиях проживания в детском доме на своих страницах в социальных сетях.

«Я выросла в детском доме «Шанырак». Меня воспитывала мама Сауле. Она светлый, хороший человек. Всегда проявляла доброту, как мать к своему ребенку. Плакала со мной, когда мне было грустно, радовалась моим успехам, переживала, когда я простужалась, – сообщила Галия. – Именно там я научилась танцам, сочинять стихи и петь. Она всегда гордилась мной. Подумайте сами, заботиться о чужом ребенке непросто. Иногда ей приходилось терпеть мой сложный характер, она давала советы, скрывала от других мои проступки, преувеличивала мою доброту и давала мне свою материнскую любовь. Спасибо за это моей маме Сауле! Она заменила мне родную мать и отца. Я в долгу перед ней. В свете последних событий впредь прошу людей не выкладывать фото и видео, где видны лица воспитанников, это очень негативно скажется на будущем детей».

#Атырау #шанырак #детский дом

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