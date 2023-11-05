Скандал случился из-за фильма о жене Элвиса Пресли

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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Дочка певца боялась, что отца представят "хищником и манипулятором", передает Kazpravda.kz

Фото: Grazia

Дочь Элвиса Пресли Лиза Мари Пресли писала кинорежиссеру Софии Копполе, что в сценарии ее фильма "Присцилла" знаменитый певец представлен как "хищник и манипулятор", сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на голливудский портал Variety.

По данным издания, Лиза Мари отправила письмо Копполе за четыре месяца до своей смерти (она скончалась в январе 2023 года).

Новый фильм Копполлы "Присцилла" рассказывает о жене Элвиса и основан на ее мемуарах, вышедших в свет в 1985 году. Бывшая жена певца одобряет сценарий ленты. Фильм выходит в прокат в ноябре, главную роль Присциллы в нем играет Кэйли Спэни, а Элвиса — Джейкоб Элорди.

Софи Коппола ответила дочери Пресли, что в фильме ее отец изображен с чуткостью, и в нем отражена вся сложность характера певца.

Присцилла не только предоставила материал для фильма и была его исполнительным продюсером, но и дала ряд интервью в поддержку ленты.

Она рассказала в программе известного британского ведущего Пирса Моргана TalkTV, что в фильме точно отображена и она, и ее отношения с королем рок-н-ролла.

Коппола, получившая в 2004 году Оскар за сценарий к фильму "Трудности перевода", по словам Присциллы Пресли, хорошо справилась с задачей.

Когда в интервью речь зашла о начале их отношений в 1959 году, когда Присцилле было всего 14 лет, а Элвису 24 (и он служил в американской армии на территории Германии), Присцилла отметила, что сейчас "другое время".

Элвис был уникален, сказала она:

"Я не думаю, что он соблазнил меня, как малолетнюю. Я это не так воспринимала. Я никогда не слышала этого выражения. Конечно, сейчас все выглядит иначе, но он любил водить меня в красивые магазины и покупал мне одежду. У меня не было денег. Он меня водил в кино каждый вечер".

Она сказала, что понимает, почему сегодня люди считают подобные отношения неприемлемыми.

"Но мне было 14 лет, мы были в Германии, и вокруг всегда были другие люди, – сказала она. – Наши разговоры были сугубо личными, но он никогда, никогда, никогда не вел себя агрессивно и никогда не занимался со мной любовью [пока они не поженились, когда ей исполнился 21 год]. Он мне доверял, мог со мной поговорить и излить душу".

Лиза Мари Пресли умерла в возрасте 54 лет в результате остановки сердца.

#кино #Элвис Пресли #шоу-бизнес

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