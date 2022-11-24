Скандально известному экс-главе МПС Шымкента смягчили наказание

Общество

3,5 года вместо 7 лет лишения свободы. Скандально известному бывшему начальнику местной полицейской службы города Шымкента Мухтару Бухарбаеву смягчили приговор, передает Kazpravda.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Фото из открытых источников

Напомним, экс-главу МПС Шымкента Мухтара Бухарбаева осудили в сентябре этого года на 7 лет за многочисленные поборы со своего подчиненного Азамата Аимбетова и превышение служебных полномочий.

Бухарбаев на протяжении 2 лет заставлял подчиненного покупать ему авиабилеты, мебель, часы, iPhone и даже елку.

Деньги майору Аимбетову приходилось занимать у родственников. Свидетелями в резонансном деле выступили продавцы магазинов, где покупались вещи, трое коллег Аимбетова и водитель Бухарбаева.

Бывший глава МПС города тогда все обвинения отрицал.

Теперь же апелляционный суд считает, что Бухарбаев виновен в мошенничестве, а не превышении должностных полномочий.

С этим потерпевший Аимбетов категорически не согласен и намерен добиться справедливости.

«Я не согласен с новым приговором суда. Как они говорят, что я просил какую-то должность. Я никакую должность не просил, это во-первых. Я стал командиром роты законным образом. Я у Бухарбаева о назначении не просил. Я еще хочу ответить людям, которые пишут: «Откуда такие деньги у Азамата Аимбетова?». Я хочу так сказать, это деньги моего отца. У меня отец занимается бизнесом. Он всегда меня поддерживает, вот я у отца и брата брал», – говорит командир роты ДП Шымкента Азамат Аимбетов.

Сейчас сторона защиты Азамата Аимбетова намерена подать кассационную жалобу в Верховный суд.

«Это дело расследовали и Антикор, и следственное управление КНБ. Объективно был допрошен ряд свидетелей, в том числе водитель Бухарбаева, который выступил против него. Даже был такой случай, когда Аимбетов передавал денежные средства по Kaspi водителю на памятник отца Бухарбаева, который скончался. Он даже скидывался на памятник. О каком мошенничестве идет речь? Какое мошенничество усмотрела апелляционная инстанция Шымкента? Я в шоке», – прокомментировал адвокат потерпевшего Талгат Есимов.

В судебной коллегии Шымкента смягчение приговора Бухарбаеву подтвердили. По словам судьи, действия Бухарбаева не вытекали из его служебного положения, по этой причине приговор экс-начальнику МПС был переквалифицирован.

«Первоначально он говорил, что занимает эти деньги, мол, верну их. А потом сказал, что он напишет представление на власть и поможет назначить командиром роты. Поэтому коллегия рассмотрела в его действиях обман. Бухарбаев не имеет права назначить его командиром роты, он может только написать представление вышестоящему органу. Поэтому коллегия переквалифицировали его действия», – пояснил Низамиддин Жамашов, судья судебной коллегии по уголовным делам суда Шымкента.

 

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