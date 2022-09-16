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Общество
Экс-начальника местной полицейской службы Шымкента осудили на 7 лет

Бывшему начальнику местной полицейской службы города Шымкента Мухтару Бухарбаеву вынесли приговор. Его признали виновным в многочисленных поборах со своего подчиненного Азамата Аимбетова и превышении служебных полномочий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Бывший высокопоставленный полицейский отправится в колонию общего режима на 7 лет. Кроме того, экс-полковник пожизненно лишен права занимать должность на госслужбе и в правоохранительных органах.

По словам судьи, экс-начальник МПС все обвинения отрицал. Его адвокаты просили вынести оправдательный приговор.

Суд рассматривал дело около двух месяцев. По словам судьи, Бухарбаев на протяжении двух лет заставлял подчиненного покупать ему авиабилеты, мебель, часы, iPhone и даже елку.

Деньги майору Аимбетову приходилось занимать у родственников. Свидетелями в резонансном деле выступили продавцы магазинов, где приобретались вещи, трое коллег Аимбетова и водитель Бухарбаева.

Гани Байарыстан, судья Аль-Фарабийского районного суда Шымкента: «Счета-фактуры, накладные бумаги доказывают, что эти товары были куплены в этих магазинах. Продавцы прямо указывают, что оплачивал инспектор полиции, а мерил и взял другой человек в лице Бухарбаева. Общая сумма ущерба – 3 миллиона 194 тысячи тенге, суд это удовлетворил. По всем эпизодам мы Бухарбаева признали виновным, поэтому мы все взыскали с Бухарбаева. В моральном ущербе мы отказали».

На суде также стало известно, что Аимбетов около двух лет терпел многочисленные поборы из-за страха преследований своим начальником.

Приговор бывшему начальнику МПС смягчили с 8 лет колонии на 7 лет из-за наличия малолетних детей.

Приговор суда не вступил в законную силу, при желании Мухтар Бухарбаев может подать апелляцию.

 

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