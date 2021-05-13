Культура
"Скептики не учли важный фактор" – Укибай о Назарбаеве и Туркестане
Пресс-секретарь Первого Президента РК Айдос Укибай рассказал в своем блоге о визите Нурсултана Назарбаева в Туркестан, сообщает Kazpravda.kz.

"Программа недавнего визита Елбасы в Туркестан была довольно насыщенной. За три с половиной часа Нурсултан Назарбаев посетил семь объектов, ознакомился с планами развития города и области, совершил объезд территории комплекса "Караван-сарай".

Как отметил Елбасы, город действительно стал неузнаваемым. С 2018 года была проведена колоссальная работа по реализации плана поэтапного строительства духовной столицы Казахстана. Туркестан, являющийся сакральным центром всего тюркского мира, обрел новую и яркую жизнь. Город духовной силы, хранящий память о героических деяниях наших предков, стал еще одним символом устремлений нашей нации в будущее.

Сегодня возрождение Туркестана – это самый масштабный национальный проект, который окажет мультипликативный экономический эффект не только на город, но и на весь регион. Так, за 3 года объем промышленности региона увеличился на 18 процентов, продукция сельского хозяйства выросла на 34 процента, доля малого и среднего бизнеса достигла 21 процента.

За это время, помимо административно-деловых и социально-культурных объектов, создана промышленная зона, завершена стопроцентная газификация города, возводится зеленый пояс вокруг Туркестана площадью в 13 тысяч гектаров, где уже высажено 3,5 миллиона деревьев.

Никогда в своей богатой многовековой истории Туркестан не видел такого размаха строительства. Сюда привлекаются инвестиции, здесь создаются рабочие места. Так, объем инвестиций в область за 3 года увеличился более чем в 2,4 раза. При этом в сам город Туркестан инвестировано свыше 367 миллиардов тенге.

Этот проект Елбасы, как он признавался, планировал еще на заре нашей независимости. И вот, отметив 20-летие столицы, Нурсултан Назарбаев принял очередное стратегически верное решение – приступить к возрождению духовной столицы Казахстана. Для этого в 2018 году в день подписания исторического указа о создании Туркестанской области и переноса областного центра в Туркестан Первый Президент Казахстана провел совещание, на котором призвал руководителей национальных компаний и представителей крупного бизнеса принять активное участие в строительстве города.

Разумеется, были те, кто скептически относился к идее Елбасы. Но, как мы помним, и в 1994 году большинство политиков также скептически отнеслись к идее переноса и строительства новой столицы Казахстана. Однако скептики не учли важный фактор: Нурсултан Назарбаев всегда доводит начатое до конца.

И вот, спустя 3 года активного развития, иностранные инвесторы и казахстанские бизнесмены буквально завалили руководство области и правительство предложениями по реализации различных проектов на территории возрожденного Туркестана. Местные предприниматели запрашивают больше земель для расширения собственного бизнеса. Думаю, что в дальнейшем набранный темп развития будет расти в геометрической прогрессии. Ведь бизнес всегда идет туда, где есть перспектива.

Для большинства казахстанцев процесс возрождения Туркестана – это развитие туристического кластера, который включает в себя производство, продвижение и продажу туристского продукта и услуг.

Однако Нурсултан Абишевич всегда отмечал, что возрождение Туркестана – это не только красочные и величественные объекты, прежде всего это повышение благосостояния жителей региона и всех казахстанцев. Поэтому на втором этапе в регионе будут реализованы проекты в сфере здравоохранения, образования, энергетики, промышленности и инфраструктурного развития (свыше 140 мероприятий Плана развития региона). В рамках реализации второго этапа комплексного развития ежегодно будет создаваться 40 тысяч рабочих мест. До 2025 года планируется строительство и ввод в эксплуатацию 1,4 миллиона квадратных метров жилья, или 26,5 тысячи квартир.

При этом важно подчеркнуть, что сегодняшние результаты, несомненно, достигнуты благодаря политической воле, непосильному труду и личному участию Елбасы.

В свою очередь Глава государства Касым-Жомарт Токаев также придает особое значение возрождению Туркестана. Большой груз ответственности за развитие города и региона возложен на акимат и правительство, которые четко и своевременно осуществляют концепцию и планы, утвержденные Первым Президентом.

Слаженная командная работа правительства во главе с премьер-министром позволила даже в условиях пандемии продолжить строительство важных социально-культурных объектов с учетом всех мер безопасности. И я уверен, что с каждым очередным визитом Туркестан и Туркестанская область будут удивлять нас все новыми достижениями.

Завершить публикацию хотел бы словами Нурсултана Назарбаева: "Сегодня мы реализуем то, о чем даже и не могли мечтать. Мы должны радоваться этому. Мы посвящаем наш успех 30-летию независимости. Мы развиваем наш независимый Казахстан и воплощаем в жизнь мечту наших предков. Пусть и впредь укрепляется наше единство. Только сплотившись, мы преодолеем все трудности на нашем пути", - написал Айдос Укибай.

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