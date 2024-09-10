Скляр поручил усилить контроль за вывозом ГСМ на пограничных переходах

В последнее время на границе фиксируются случаи экспорта востребованных нефтепродуктов под видом «товаров прикрытия»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра проведено совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка ГСМ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

По итогам рассмотрения текущей ситуации на рынке ГСМ отмечено существенное увеличение потребления бензина АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива в южных регионах страны. Основной причиной являются перетоки и «серый экспорт» из-за диспаритета казахстанских цен с соседними странами.

Кроме того, в последнее время на границе фиксируются случаи экспорта востребованных нефтепродуктов под видом «товаров прикрытия».

В целях недопущения дефицита на внутреннем рынке АФМ, ПС КНБ, КГД МФ совместно с иными заинтересованными государственными органами поручено усилить контроль за вывозом ГСМ на пограничных переходах.

Также первым заместителем премьер-министра поручено Министерству энергетики актуализировать перечень разрешенных к вывозу нефтепродуктов и обеспечить стабильную выработку нефтепродуктов на отечественных НПЗ.