Сколько бесплатных лекарств потребили казахстанцы за полгода

65% бесплатных лекарств от годового плана поступили за полгода в медорганизации страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТОО "СК-Фармация".
Бесплатные лекарства на 58,5 млрд тенге отгружены в медорганизации страны за первые 6 месяцев года, что составляет порядка 65% от общегодовой заявки в размере 90,5 млрд тенге. Из них, по данным информационной системы лекарственного обеспечения МЗ РК, препараты на сумму более 41 млрд тенге уже выданы пациентам.
По словам исполняющего обязанности председателя правления ТОО "СК-Фармация" Берика Шарипа, для того, чтобы исключить перебои в поставках в силу некорректных заявок от медицинских организаций, в этом году единый дистрибьютор заключил с медицинскими организациями, оказывающими услуги в рамках ГОБМП, публичную оферту.
"В рамках оферты окончательные заявки формируются медицинскими организациями, но отгрузка осуществляется не на основании этого единожды заявленного объема, а на основании фактической потребности и скорости потребления", – пояснил руководитель "СК-Фармация". Сейчас единый дистрибьютор на постоянной основе принимает и обрабатывает заявки на дополнительную потребность в медикаментах, на основании этих заявок формирует разнарядку и развозит препараты в регионы в соответствии с ней.
По данным единого дистрибьютора по закупу лекарств, больше всего медпрепаратов для бесплатного обеспечения амбулаторных пациентов за первое полугодие поступило в
поликлиники г. Алматы – туда отгружено лекарств на сумму порядка 7,8 млрд тенге, а пациенты уже получили бесплатные препараты на сумму 5,3 млрд тенге. Всего до конца года в мегаполис по заявкам медицинских организаций поступит медицинская продукция на сумму 12,3 млрд тенге.
Второй по величине объем бесплатных лекарств получили в ВКО – на сумму 5,7 млрд тенге из заказанного годового объема на сумму 9,8 млрд тенге. Пациенты в этом регионе уже
получили лекарства по бесплатным рецептам на сумму 5,3 млрд тенге. В столичные медорганизации за первое полугодие поступило бесплатных лекарств на сумму 5,6 млрд тенге из общегодовой заявки на сумму 6,2 млрд тенге. Из них до 1 июля амбулаторным пациентам Нур-Султана выданы препараты на сумму 3,2 млрд тенге.
Лекарства на 5 млрд тенге отгружены в Карагандинскую область, на сумму 4,4 млрд тенге – в Туркестанскую и на сумму 4,1 млрд тенге – в Алматинскую области. Костанайская область получила лекарства для амбулаторных пациентов, состоящих на диспансерном учете на сумму 2,9 млрд тенге, Жамбылская – на сумму 2,8 млрд тенге, Атырауская – на сумму 2,7 млрд тенге и Кызылординская область – на сумму 2,6 млрд тенге. В ЗКО и г. Шымкент медикаменты поступили на сумму 2,5 млрд тенге, в СКО – на 2,4 млрд тенге, в Акмолинскую область – на сумму 2,3 млрд тенге, на сумму 2,1 млрд тенге – в Актюбинскую область, на сумму 1,8 млрд тенге – в Павлодарскую и на сумму 1,3 млрд тенге – в Мангистаускую области.
Напомним, для контроля фактического получения пациентами бесплатных лекарств Министерством здравоохранения РК, Фондом социального медицинского страхования, Республиканским центром электронного здравоохранения и "СК-Фармация" на регулярной основе проводится рассылка SMS-оповещений пациентов-получателей бесплатных лекарств с информацией о номере рецепта и дате предоставления лекарства. Кроме того, в случае перебоев в лекарственном обеспечении пациенты могут обращаться в контакт-центр "СК- Фармация" по бесплатному номеру 1439.
Бесплатные лекарства на 58,5 млрд тенге отгружены в медорганизации страны за первые 6 месяцев года, что составляет порядка 65% от общегодовой заявки в размере 90,5 млрд тенге. Из них, по данным информационной системы лекарственного обеспечения МЗ РК, препараты на сумму более 41 млрд тенге уже выданы пациентам.
По словам исполняющего обязанности председателя правления ТОО "СК-Фармация" Берика Шарипа, для того, чтобы исключить перебои в поставках в силу некорректных заявок от медицинских организаций, в этом году единый дистрибьютор заключил с медицинскими организациями, оказывающими услуги в рамках ГОБМП, публичную оферту.
"В рамках оферты окончательные заявки формируются медицинскими организациями, но отгрузка осуществляется не на основании этого единожды заявленного объема, а на основании фактической потребности и скорости потребления", – пояснил руководитель "СК-Фармация". Сейчас единый дистрибьютор на постоянной основе принимает и обрабатывает заявки на дополнительную потребность в медикаментах, на основании этих заявок формирует разнарядку и развозит препараты в регионы в соответствии с ней.
По данным единого дистрибьютора по закупу лекарств, больше всего медпрепаратов для бесплатного обеспечения амбулаторных пациентов за первое полугодие поступило в
поликлиники г. Алматы – туда отгружено лекарств на сумму порядка 7,8 млрд тенге, а пациенты уже получили бесплатные препараты на сумму 5,3 млрд тенге. Всего до конца года в мегаполис по заявкам медицинских организаций поступит медицинская продукция на сумму 12,3 млрд тенге.
Второй по величине объем бесплатных лекарств получили в ВКО – на сумму 5,7 млрд тенге из заказанного годового объема на сумму 9,8 млрд тенге. Пациенты в этом регионе уже
получили лекарства по бесплатным рецептам на сумму 5,3 млрд тенге. В столичные медорганизации за первое полугодие поступило бесплатных лекарств на сумму 5,6 млрд тенге из общегодовой заявки на сумму 6,2 млрд тенге. Из них до 1 июля амбулаторным пациентам Нур-Султана выданы препараты на сумму 3,2 млрд тенге.
Лекарства на 5 млрд тенге отгружены в Карагандинскую область, на сумму 4,4 млрд тенге – в Туркестанскую и на сумму 4,1 млрд тенге – в Алматинскую области. Костанайская область получила лекарства для амбулаторных пациентов, состоящих на диспансерном учете на сумму 2,9 млрд тенге, Жамбылская – на сумму 2,8 млрд тенге, Атырауская – на сумму 2,7 млрд тенге и Кызылординская область – на сумму 2,6 млрд тенге. В ЗКО и г. Шымкент медикаменты поступили на сумму 2,5 млрд тенге, в СКО – на 2,4 млрд тенге, в Акмолинскую область – на сумму 2,3 млрд тенге, на сумму 2,1 млрд тенге – в Актюбинскую область, на сумму 1,8 млрд тенге – в Павлодарскую и на сумму 1,3 млрд тенге – в Мангистаускую области.
Напомним, для контроля фактического получения пациентами бесплатных лекарств Министерством здравоохранения РК, Фондом социального медицинского страхования, Республиканским центром электронного здравоохранения и "СК-Фармация" на регулярной основе проводится рассылка SMS-оповещений пациентов-получателей бесплатных лекарств с информацией о номере рецепта и дате предоставления лекарства. Кроме того, в случае перебоев в лекарственном обеспечении пациенты могут обращаться в контакт-центр "СК- Фармация" по бесплатному номеру 1439.