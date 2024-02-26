Сколько казахстанцев получили АСП

Общество
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Дана Аменова
Корреспондент

Более 262 тыс. граждан оказана адресная социальная помощь на 1 февраля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Фото: пресс-служба Минтруда

Как уточняется, по состоянию на 1 февраля 2024 года адресная социальная помощь назначена 262,3 тыс. человек из 49,7 тыс. семей. В текущем году на эти цели из бюджета предусмотрено  75,9 млрд тенге.

Как сообщалось ранее, основная цель АСП – выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи.

АСП предусматривает:

- ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает 70% от размера регионального прожиточного минимума;

- предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП (5 538 тенге) на каждого ребенка. На 1 февраля дополнительная выплата назначена 80,6 тыс. детям дошкольного возраста из числа получателей АСП на сумму 446,2 млн тенге;

- содействие занятости путем трудоустройства, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, направления на курсы повышения квалификации (при необходимости) и другие.

В ведомстве добавили, что в настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал электронного правительства egov.kz.

#казахстанцы #Минтруд #АСП #получение

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