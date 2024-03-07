Сколько людей носит имя Казахстан

Общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

На сегодня в стране зарегистрировано 24 человека по имени Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Ranking.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как выяснилось, больше всего Казахстанов проживает в Акмолинской области - 7 человек. Ещё 5 с таким именем насчитывается в Астане и 4 – в Карагандинской области. Помимо этого, 3 человека по имени Казахстан проживают в Костанайской области, 2 – в Мангистауской области, 2 – в Шымкенте и 1 – в Западно-Казахстанской области.

В РК также проживает немало тезок казахстанских городов. Так, среди казахстанцев есть 24 Астаны, 20 Алматы и 3 Шымкента.

Кроме того, в РК насчитывается 27 человек с именем Семей, 15 Атырау, 15 Туркестанов, 14 Таразов, 10 Актау, 1 Актобе и 1 Талдыкорган.

Политические личности также традиционно вдохновляют родителей на имена для их чад. Так, в РК живут 12 Касым-Жомартов, 1 Путин, 1 Трамп и 8 Байденов.

В январе этого года самыми популярными в Казахстане именами стали Медина и Алихан. В стране насчитывалось 517 Медин и 313 Алиханов.

В пятёрке лидирующих имён девочек оказались: Асылым (468), Айша (436), Айлин (387) и Томирис (318).

Среди имён мальчиков в топ-5 популярных попали Мухаммед (305), Айсултан (238), Мухаммад (231) и Алдияр (219).

Сообщается, что на начало года население РК составляло 20 млн человек – на 1,3% больше, чем годом ранее. Численность населения растёт постепенно, примерно на 1,3% – 1,5% ежегодно, за исключением 2022-го – года «посткарантинного» беби-бума, когда прирост населения составил очень значительные 3,3%.

Больше всего казахстанцев традиционно проживало в южных регионах страны – Алматы (2,2 млн человек, плюс 3,1% за год), Туркестанской (2,1 млн человек, плюс 1,1%) и Алматинской (1,5 млн человек, плюс 1,7%) областях. В столице числилось 1,4 млн человек, плюс 5,6% за год.

Меньше всего населения насчитывалось в Улытауской области: 221,6 тыс. человек — на 0,1% больше, чем годом ранее. Далее идут Северо-Казахстанская (530,1 тыс. человек) и Абайская (607,6 тыс. человек) области.

В разрезе местности в городах проживали 12,5 млн человек (плюс 2% за год), в сёлах — 7,6 млн человек (плюс 0,3%).

#казахстан #регионы #статистика #население #имена

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