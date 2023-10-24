Сколько нужно, столько можно?

И это уже как минимум третий раз за текущий год. Причина – отсутствие исполнительно-технической документации, которой почему-то не оказалось у заказчика, и копии, которую так упорно отказывается предоставить подрядная организация. Все это время руководство ТОО «Вершина» умело кормит высокопоставленных чиновников обещаниями о том, что документы, которые позволили бы еще в начале этого года провести корректировку проекта и завершить долгострой, обязательно заказчику передаст. Так было во время посещения объекта депутатами Сената Парламента и даже министра здравоохранения Ажар Гиният, а также во время неоднократных встреч подрядчика с руководством облздрава. Но воз и ныне там.

В конце концов, устав от пустых обещаний, заказчик подал на подрядчика в суд с требованием понудить ТОО «Вершина» предоставить исполнительно-техническую документацию. ГКП «Костанайская областная детская больница» выиграла это дело. Причем дважды. Но вопрос с мертвой точки до сих пор так и не сдвинулся.

– 16 июня 2023 года специализированный меж­районный экономический суд Костанайской области вынес решение в нашу пользу, а 8 августа коллегия областного суда, рассмотрев апелляционную жалобу ТОО «Вершина», оставило решение суда первой инстанции без изменений. Это решение вступило в силу на следующий день и по закону должно быть исполнено в течение 30 дней. То есть ТОО «Вершина» должна была предоставить исполнительно-техническую документацию еще до 9 сентября. Но на сегодняшний день ее по-прежнему нет, – разводит руками руководитель управления здравоохранения Костанайской области Данияр Джандаев. – Тем временем мы не сидим сложа руки. В сентябре было проведено техническое обследование здания, сейчас разрабатывается сметная документация, то есть просчитывается сумма, необходимая для завершения ремонта. Думаю, что до конца текущего месяца мы получим смету, затем подадим бюджетную заявку на выделение средств, а далее объявим конкурс на определение подрядной организации для завершения строительно-монтажных работ в следующем году.

Напомним, капитальный ремонт в Костанайской областной детской больнице начался летом 2020 года, однако больше половины этого срока работы простаивают из-за болезненных отношений с подрядной организацией. С тех пор стацио­нар уже не раз менял место дислокации. Также сменился главврач детского госпиталя и руководство облздрава.