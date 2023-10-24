Сколько нужно, столько можно?

Общество
1377
Валентина Мелехова

Вновь передвинули срок сдачи Костанайской областной детской больницы.

Фото: tobolinfo.kz

И это уже как минимум третий раз за текущий год. Причина – отсутствие исполнительно-технической документации, которой почему-то не оказалось у заказчика, и копии, которую так упорно отказывается предоставить подрядная организация. Все это время руководство ТОО «Вершина» умело кормит высокопоставленных чиновников обещаниями о том, что документы, которые позволили бы еще в начале этого года провести корректировку проекта и завершить долгострой, обязательно заказчику передаст. Так было во время посещения объекта депутатами Сената Парламента и даже министра здравоохранения Ажар Гиният, а также во время неоднократных встреч подрядчика с руководством облздрава. Но воз и ныне там.

В конце концов, устав от пустых обещаний, заказчик подал на подрядчика в суд с требованием понудить ТОО «Вершина» предоставить исполнительно-техническую документацию. ГКП «Костанайская областная детская больница» выиграла это дело. Причем дважды. Но вопрос с мертвой точки до сих пор так и не сдвинулся.

– 16 июня 2023 года специализированный меж­районный экономический суд Костанайской области вынес решение в нашу пользу, а 8 августа коллегия областного суда, рассмотрев апелляционную жалобу ТОО «Вершина», оставило решение суда первой инстанции без изменений. Это решение вступило в силу на следующий день и по закону должно быть исполнено в течение 30 дней. То есть ТОО «Вершина» должна была предоставить исполнительно-техническую документацию еще до 9 сентября. Но на сегодняшний день ее по-прежнему нет, – разводит руками руководитель управления здравоохранения Костанайской области Данияр Джандаев. – Тем временем мы не сидим сложа руки. В сентябре было проведено техническое обследование здания, сейчас разрабатывается сметная документация, то есть просчитывается сумма, необходимая для завершения ремонта. Думаю, что до конца текущего месяца мы получим смету, затем подадим бюджетную заявку на выделение средств, а далее объявим конкурс на определение подрядной организации для завершения строительно-монтажных работ в следующем году.

Напомним, капитальный ремонт в Костанайской областной детской больнице начался летом 2020 года, однако больше половины этого срока работы простаивают из-за болезненных отношений с подрядной организацией. С тех пор стацио­нар уже не раз менял место дислокации. Также сменился главврач детского госпиталя и руководство облздрава.

#дети #строительство #больница #Костанайская область #сроки

Популярное

Все
Минюст РФ внес в реестр иноагентов экс-замминистра иностранных дел Кунадзе
Казахстан пятый в мире по дешевизне бензина
Боевики ХАМАС освободили двух американских заложниц
Еще один российский теннисист хочет выступать за Казахстан
В развитие каких регионов Казахстан вкладывает больше всего денег?
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
В Астане поэтапно построят 60 государственных детсадов
«Барыс» прервал неудачную серию в КХЛ
Жанибеку Алимханулы нашли соперника с рекордом 42-0
Казахстан и Испания будут совместно бороться против торговли людьми
Задержан экс-министр юстиции Казахстана – Антикор
Назначены замгенпрокурора и глава комитета по возврату активов РК
Строительство железной дороги в Афганистане возобновила казахстанская компания
Сваебойная установка рухнула на авто при строительстве Астана LRT
Канье Уэст отказался участвовать в выборах президента США
Айбек Нурахметов возглавил службу международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры
В Академии гражданской авиации могут внедрить европейские стандарты обучения
Большинство погибших при землетрясении в Афганистане – женщины
ЖД-станции Нур-Султан, Узень и Уральск переименуют
Казахстанская гумпомощь прибыла в афганскую провинцию Балх
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Все для счастливых пенсионеров
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Предприниматель оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира
Siemens Energy планирует модернизировать электросети Казахстана
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Ни дня без камеры
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Президент обсудил с компанией Bayer AG меры по упрощению ввоза лекарств в Казахстан
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара

Читайте также

Мошенники завлекают казахстанцев лайками от крупного интерн…
Новый автобусный маршрут запустят в Астане
Более 36 млн бюджетных тенге получил за фейковые работы и т…
Полиция Кызылординской области ищет подозреваемых в убийств…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]