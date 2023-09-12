Сколько получат за медали на летней Азиаде казахстанские спортсмены

Минтуризма и спорта РК объявило размеры денежного поощрения казахстанским спортсменам и их тренерам за медали на предстоящих летних Азиатских играх, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: olympic.kz

Спортсмен, ставший чемпионом Азиатских игр, получит денежное вознаграждение в 10 тысяч долларов США. А тренер, подготовивший обладателя золотой медали, – 5 тысяч долларов.

Серебряный призер континентального первенства получит 5 тысяч долларов, а его тренер – 3 тысячи долларов.

Также установлено денежное вознаграждение в 3 тысячи долларов для обладателя бронзовой награды и премиальные в 2 тысячи долларов для его тренера.

Отметим, что летние Азиатские игры в Китае должны были пройти в 2022 году, однако соревнования перенесли на этот год из-за пандемии коронавируса.

Азиатские игры пройдут в городе Ханчжоу (КНР) с 23 сентября по 8 октября. На соревновании, которое состоится в 29-й раз, будут разыграны медали более чем в 40 видах спорта. Планируется, что в континентальном первенстве примут участие 45 стран.

«Сформирована национальная сборная для участия в Азиатских играх, которая проводит учебно-тренировочные сборы в разных регионах страны. В ближайшие дни наши спортсмены отправятся в Китай», – сообщила официальный представитель министерства Молдир Абдуалиева.

Знаменосцами сборной РК на Азиаде станут Асланбек Шымбергенов и Надежда Дубовицкая.

Казахстанские болельщики смогут посмотреть спортивные соревнования Азиатских игр в прямом эфире.