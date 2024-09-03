Сколько потратят на референдум по АЭС в Казахстане

Общая сумма расходов составит 15,5 млрд тенге. Об этом в ходе брифинга в Астане сообщила член Центризбиркома Сабила Мустафина, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По ее словам, эта сумма включает в себя и организацию и проведение референдума на 78 зарубежных участках, которые расположены и открыты в 63 государствах.

71 процент от общей суммы занимает оплата труда членов комиссий всех уровней, таких в республике более 70 000 человек.

«Оплата труда предусматривает их непосредственное участие как в период подготовки, так и в день голосования. А также их работу в выходные дни и сверхурочные часы. Также хочу сказать, что оплата труда заложена соответствующей статьей конституционного закона», – пояснила Сабила Мустафина в ходе брифинга.

В ходе выступления на совместном заседании палат парламента Касым-Жомарт Токаев озвучил дату проведения референдума по строительству АЭС в Казахстане. Он назначен на 6 октября 2024 года.