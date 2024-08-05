Сколько мужчин пойдут в казахстанскую армию в 2024 году

В этом году Минобороны призовет на срочную службу более 40 тысяч мужчин

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Проект документа, определяющего количество мужчин-срочников на 2024 год, размещен на портале «Открытые НПА» для обсуждения до 19 августа, передает корреспондент Kazpravda.kz

Проект вносит изменения в постановление правительства о реализации указа президента об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан РК на срочную воинскую службу в марте – июне и сентябре – декабре 2024 года.

«Обеспечить проведение призыва в марте – июне и сентябре – декабре 2024 года граждан мужского пола в количестве 40 148 человек в возрасте от восемнадцати до двадцати семи лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва», – сказано в тексте документа.

Напомним, в прошлом году эта цифра составляла 39 180 человек.