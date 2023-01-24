Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов

Ушел из жизни заслуженный деятель культуры известный композитор обладатель ордена «Құрмет» Арман Дуйсенов. Информацию подтвердили в Министерстве культуры и спорта Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ» .

Фото: instagram.com/indiraelemes

В социальных сетях известные деятели культуры и коллеги композитора выражают соболезнования его семье и близким.

Арман Дуйсенов родился в 1974 году в городе Уральске. В 1997 году окончил Казахскую национальную консерваторию имени Курмангазы.

Арман Дуйсенов был известным композитором песенного жанра, а также популярным телеведущим. Неоднократно становился победителем республиканских песенных конкурсов.

Наибольшую популярность обрели его произведения «Кездер-ай», «Арман», «Сені сағындым», «Жан қызым», «Ауылдағы қыз».

В последние годы занимал пост директора филиала «Гулдер» АО «Қазақ әуендері».