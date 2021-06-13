Скончался отец Премьер-министра РК Узакпай Мамин

В возрасте 84 лет скончался отец Премьер-министра РК Аскара Мамина Узакпай Мамин, передает Kazpravda.kz.
Узакпай Мамин родился 1 марта 1937 года в селе Благодатное Ерейментауского района Акмолинской области.
Прошел большой трудовой путь в сфере строительства от мастера до руководителя ряда строительных организаций, среди которых тресты "Целиноградэлеватормельстрой", "Целинсантехмонтаж", строительный комплекс Целиноградского областного агропромышленного комитета.
За большие заслуги и трудовые достижения был награжден орденом Дружбы народов и орденом "Құрмет".
В последние годы активно работал в совете ветеранов города Нур-Султана.
