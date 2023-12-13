Скот на 20 млн тенге исчез с фермы в области Абай

Пропавший скот на 20 млн тенге вернули полицейские Семея владельцу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП области Абай

Фото: пресс-служба ДП области Абай

10 декабря в обед с территории крестьянского хозяйства жителя Семея по Знаменской трассе, в 40 км от города, пропало 50 голов крупного рогатого скота. На следующий день мужчина обратился за помощью в Ауезовский отдел полиции.

Было начато досудебное расследование по пункту 2 части 4 уголовной статьи «Скотокрадство».

В поисках были задействованы полицейские лошади, снегоходы, поднят дрон. После суток поисков в мороз полицейским удалось найти пропавших коров в 18 км от крестьянского хозяйства в степи среди карагачей.

Хозяин скота поблагодарил стражей порядка, не давших животным погибнуть.