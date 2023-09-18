Сквер вместо ЖК построили в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram сообщил, что на 20 участках вместо многоквартирных жилых комплексов построят социальные объекты, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат.

Фото пресс-службы акимата Астаны

«Порядка на 20 участках вместо многоквартирных жилых комплексов появятся социальные объекты. Это школы, поликлиники, общественные пространства (скверы, бульвары, дворы), детсады. К примеру, на пересечении улицы Р. Баглановой - пр. Туран частным застройщиком планировалось построить ЖК. Жители близлежащих домов обращались к нам с этим вопросом и просили на этом месте построить сквер. В итоге отменили строительство жилого дома и совместно с частным инвестором «Svoy dom» на этом участке построили общественное пространство», - написал аким города.

Как он отметил, сквер разделен на несколько зон для разных возрастных категорий: скейт-зона, тихая зона, прогулочная зона, детская площадка и др. В рамках экологического месячника вместе с жителями здесь также будут высажены деревья. Благоустройство сквера продолжается.

«Кроме того, к примеру, по набережной р. Есиль, в районе ул. Косыгина - внесены изменения в ПДП, многоквартирный жилой комплекс заменён на сквер, в районе ЖК «Copenhagen» многоквартирный жилой комплекс также заменён на сквер. В районе ЖК «Nova city» - на детский сад, в районе ЖК «Городской романс» - на новый корпус к школе, детский сад и сквер и др", - рассказал градоначальник.

Также он напомнил, что с января новых разрешений на строительство без наличия инженерных сетей и согласования с генпланом не выдается.

Ранее, в июле этого года, глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития столицы поручил принять действенные меры для формирования единого архитектурного облика Астаны. По словам президента, в столице слишком увлеклись жилищным строительством и перестали возводить уникальные объекты.