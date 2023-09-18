Сквер вместо ЖК построили в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram сообщил, что на 20 участках вместо многоквартирных жилых комплексов построят социальные объекты, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат.
«Порядка на 20 участках вместо многоквартирных жилых комплексов появятся социальные объекты. Это школы, поликлиники, общественные пространства (скверы, бульвары, дворы), детсады. К примеру, на пересечении улицы Р. Баглановой - пр. Туран частным застройщиком планировалось построить ЖК. Жители близлежащих домов обращались к нам с этим вопросом и просили на этом месте построить сквер. В итоге отменили строительство жилого дома и совместно с частным инвестором «Svoy dom» на этом участке построили общественное пространство», - написал аким города.
Как он отметил, сквер разделен на несколько зон для разных возрастных категорий: скейт-зона, тихая зона, прогулочная зона, детская площадка и др. В рамках экологического месячника вместе с жителями здесь также будут высажены деревья. Благоустройство сквера продолжается.
«Кроме того, к примеру, по набережной р. Есиль, в районе ул. Косыгина - внесены изменения в ПДП, многоквартирный жилой комплекс заменён на сквер, в районе ЖК «Copenhagen» многоквартирный жилой комплекс также заменён на сквер. В районе ЖК «Nova city» - на детский сад, в районе ЖК «Городской романс» - на новый корпус к школе, детский сад и сквер и др", - рассказал градоначальник.
Также он напомнил, что с января новых разрешений на строительство без наличия инженерных сетей и согласования с генпланом не выдается.
Ранее, в июле этого года, глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития столицы поручил принять действенные меры для формирования единого архитектурного облика Астаны. По словам президента, в столице слишком увлеклись жилищным строительством и перестали возводить уникальные объекты.