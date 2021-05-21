Газымбек Беремжанов родился 28 февраля 1896-го в ауле № 1 Тосынской волости Торгайского уезда Актюбинской области. В годы революции он принимал активное участие в деятельности Алашорды, в 1921–1922 годах был редактором газеты «Ақ жол». Один из немногих представителей Казахстана, в 1928 году Газымбек окончил в Берлине Прусскую сельскохозяйственную высшую школу (ныне Университет им. Гумбольдта). Однако после возвращения в СССР был арестован, затем 18 января 1931 года осужден на 10 лет исправительно-трудовых лагерей, отправлен на Беломорканал, где работал агрономом колонизационного бюро.
В 1937 году Газымбек был арестован повторно по обвинению в участии в контрреволюционной террористической организации, приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР к расстрелу. 19 марта 1938 года приговор приведен в исполнение.
– Я не могу сказать, что имя Газымбека Беремжанова знакомо мне с детства, – говорит его внучатая племянница Лейла Айтхожина. – Моя бабушка Инкар Ахметовна Беремжанова практически ничего о нем не рассказывала. Репрессии 30-х годов коснулись и семьи Беремжановых, но об этом говорили неохотно. Из обрывочных рассказов, иногда прорывавшихся сквозь стену молчания, Лейла знала, что у бабушки был дядя, интеллигентный и яркий человек, получивший образование в Германии, подвергавшийся политическим репрессиям, и что с 1937 года о нем не было никаких сведений. Газымбек не оставил ни семьи, ни детей.
Говорить о жертвах репрессий вслух стало возможным позже. В 1988 году, как только стало известно о постановлении Верховного суда Казахской ССР, Инкар Ахметовна посчитала долгом получить справку о реабилитации своего дяди – Газымбека Беремжанова. Лейла помнит, какое облегчение и в то же время боль испытала бабушка, получив на руки этот документ…
В начале 90-х годов родители Лейлы безуспешно искали могилу Газымбека на подмосковном полигоне Бутово. Затем последовала новая волна рассекречивания, и стало ясно, что искать захоронение нужно на полигоне Коммунарка в Подмосковье (сейчас это уже черта города Москвы), где, как выяснилось, были расстреляны тысячи людей. Сегодня имя Газымбека Беремжанова высечено там на стене памяти, установленной на мемориальном комплексе жертвам политических репрессий.
Поклониться могилам Лейла привела свою десятилетнюю дочь…
– С годами мы открываем новые и новые страницы биографии Газымбека. Образ яркой, выдающейся, образованной личности обретает все больше и больше граней, вызывает восхищение и уважение, – говорит его внучатая племянница.
Несколько лет назад усилиями родственницы, живущей в Германии, удалось получить документы, подтверждающие, что Газымбек действительно завершил свое образование в области сельского хозяйства, так необходимое в то время его родному Казахстану, в Берлинской высшей школе.
Дальнейшие поиски информации о дяде привели Лейлу в Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ, г. Москва), где она нашла его рукописи, написанные 100 лет назад – в начале 1921 года. Ей удалось узнать, что раньше обращений к этим документам не было, возможно, из-за того, что в заголовке имя автора было указано с ошибкой. По просьбе Лейлы ее исправили.
По ее словам, каждый, кто прочтет эти строки, не только получит удовольствие от стиля и юмора автора, но и ответит на вопрос, почему Газымбека Беремжанова можно, без сомнения, считать одним из верных сыновей Казахской земли, служивших ей всю свою короткую жизнь. Кроме того, написанные сто лет назад строки актуальны и в наше время, они позволяют глубже понять суть трагических для Казахстана событий XX века.
Найденная статья Газымбека «Как подойти к киргизам?» – это, по сути, обращение к русскоговорящему сообществу, возможно, несколько наивное, обращение к действовавшей в то время власти с надеждой на не столь стремительную «перестройку» традиций, призыв к уважению и вниманию к народу, укладу его жизни. Кроме общественной значимости этого материала удивляет слог автора, умение владеть пером, знание истории и классической литературы, яркое использование метафор и полемический талант.
«Когда в 1905 году в казахских аулах получали письма и статьи Льва Толстого, этого избранного цветка из прекрасного букета русской интеллигенции, которые переводились казахами-интеллигентами, то казахи не верили, что Толстой русский, и говорили: «Толстой, наверное, казах». Пусть теперь казахи то же самое скажут и о коммунистах», – писал Газымбек.
Во второй статье «После нас хоть потоп» он говорит о неумелой заготовке мяса в Казахстане прибывшими из центра администраторами. Она выполнялась в самое неудобное время не только для казахов, но и для самих заготовителей. «Животные всех видов, не только во втором периоде беременности, но и в самом последнем (дальше некуда!), и собрать придется самую тощую скотину. Такой печальный опыт «антитейлоризации» и незнание условий казахской жизни были в Кирреспублике: часть собранного осенью скота погибла холодною и голодною смертью».
Лейле также удалось найти работу Газымбека, написанную во время пребывания в лагерях Беломорканала. Как выяснилось, он занимался сортоиспытанием сельскохозяйственных культур на болотистых местностях. По результатам в 1935 году были выпущены «Труды сельскохозяйственной опытной станции», которые включали в себя два отчета, один из которых принадлежит Беремжанову.
К моменту написания статей Газымбеку Беремжанову было всего 25 лет, а в этом году отмечается его 125-летие.
В архиве ФСБ РФ хранится дело Газымбека Беремжанова за 1937–1938 годы и Лейла планирует ознакомиться с ним, как только будут сняты ограничительные меры в связи с эпидемиологической ситуацией.