Следующий бой Головкина официально анонсирован. Он пройдет 18 декабря

Стриминговый сервис DAZN официально объявил
следующий бой казахстанца Геннадия Головкина, пишет Sports.kz
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Он пройдет 18 декабря против непобежденного поляка Камила Шереметы, в нем казахстанец проведет обязательную защиту титула IBF.
"Геннадий Головкин войдет в историю 18 декабря с рекордной 21-й защитой своего титула чемпиона мира в среднем весе против обязательного претендента IBF Камила Шереметы", – также сообщил в своем твиттере сопромоутер казахстанца Эдди Хирн.
Помимо этого, он отметил, что поединок пройдет в отеле-казино Hard Rock Holly.
"Это не просто бой. Это поединок с большим смыслом. Я всегда с огромным уважением отношусь ко всем своим соперникам. Я соскучился по боксу, хотел провести бой в этом году. Моя цель – в рекордный 21-й раз защитить титул чемпиона мира", – высказался Головкин о своем бое с поляком.
Свой последний на сегодняшний день поединок GGG провел в октябре прошлого года, когда единогласным решением судей победил украинца Сергея Деревянченко.