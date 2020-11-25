Следующий бой Головкина официально анонсирован. Он пройдет 18 декабря

Спорт
Стриминговый сервис DAZN официально объявил следующий бой казахстанца Геннадия Головкина, пишет Sports.kz.   

Он пройдет 18 декабря против непобежденного поляка Камила Шереметы, в нем казахстанец проведет обязательную защиту титула IBF.

"Геннадий Головкин войдет в историю 18 декабря с рекордной 21-й защитой своего титула чемпиона мира в среднем весе против обязательного претендента IBF Камила Шереметы", – также сообщил в своем твиттере сопромоутер казахстанца Эдди Хирн.

Помимо этого, он отметил, что поединок пройдет в отеле-казино Hard Rock Holly.

"Это не просто бой. Это поединок с большим смыслом. Я всегда с огромным уважением отношусь ко всем своим соперникам. Я соскучился по боксу, хотел провести бой в этом году. Моя цель – в рекордный 21-й раз защитить титул чемпиона мира", – высказался Головкин о своем бое с поляком.

Свой последний на сегодняшний день поединок GGG провел в октябре прошлого года, когда единогласным решением судей победил украинца Сергея Деревянченко.

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