В честь Дня матери в Мангистауской областной филармонии прошла трогательная концертная программа под названием «Материнское сердце — дух солдата», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

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Организатором мероприятия выступил городской комитет солдатских матерей «Сердца матерей».

В празднике приняли участие военнослужащие различных подразделений Актауского гарнизона: матросы Военно-морских сил и Пограничной службы, солдаты срочной службы морской пехоты, авиационной базы, бригады ПВО, базы МТО и Национальной гвардии. В зале собрались сотни матерей и близких военных, для многих из которых это стало долгожданной встречей с родными. Объятия, слёзы радости и тёплые слова сделали вечер по-настоящему душевным.

С поздравлениями к собравшимся обратились начальник гарнизона, военный прокурор, представители оборонного ведомства, командиры частей и председатель комитета «Сердца матерей» Гульмира Жанысбаева.

— Материнское сердце — символ доброты и любви, а дух солдата — преданности Родине. Этот день объединил две великие ценности, — отметила она в своей речи.

Военнослужащие подготовили концертную программу: на сцене звучали патриотические стихи, музыкальные номера и театрализованные постановки. Особое внимание было уделено матерям: им вручили благодарственные письма за достойное воспитание сыновей. Этот момент стал самым трогательным в программе.

Мероприятие ещё раз подчеркнуло важность материнской любви и связь между семьёй и воинским долгом.