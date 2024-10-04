Сложнейшую операцию по реконструкции трахеи провели жамбылские хирурги

Здравоохранение
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Пациент планировал операцию за границей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Жамбылской областной многопрофильной больнице хирурги успешно провели сложнейшую операцию по реконструкции трахеи с одномоментной пластикой для 38-летнего жителя Байзакского района, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Как отмечается, благодаря восстановленному органу, созданному из собственных тканей пациента, мужчина теперь может самостоятельно дышать и принимать пищу.

Пациент находился на лечении в отделении нейрохирургии после тяжелой травмы шейного отдела позвоночника, из-за которой ему была выполнена трахеостомия — установка трубки для обеспечения дыхания через хирургическое отверстие. На протяжении года мужчина испытывал трудности с использованием трубки, включая необходимость постоянного ухода и сложности с ее установкой.

Операцию по реконструкции трахеи возглавил профессор, доктор медицинских наук Болат Шалабаев из Национального научного центра онкологии и трансплантологии в Астане. Вместе с жамбылским хирургом Жандосом Сейдахметовым им удалось провести одну из наиболее сложных операций, восстановив дыхательные функции пациента.

«Наш пациент планировал операцию за границей, однако, после обсуждения с ним, мы приняли решение провести ее здесь, на базе Жамбылской областной многопрофильной больницы. Операция прошла успешно, и пациент теперь дышит через нос, его состояние значительно улучшилось», — прокомментировал заместитель главного врача по хирургии Жандос Сейдахметов.

Специалисты подчеркивают, что повреждение нервных волокон трахеи могло бы привести к серьезным осложнениям, включая потерю способности самостоятельно дышать и глотать. Благодаря профессионализму врачей, пациенту удалось избежать этих рисков.

Операция была полностью оплачена за счет средств обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), что позволяет пациентам получать высокотехнологичную медицинскую помощь в Казахстане, не прибегая к услугам зарубежных клиник, добавили в Минздраве.

 

#травма #операция #хирурги

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