Сибирскую язву выявили у четверых жителей Жамбылской области

Фото: пресс-служба КСЭК

4 лабораторно подтвержденных случая сибирской язвы среди людей зарегистрировано в Жамбылской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК.

3 случая отмечены в селе Тамды Таласского района, 1 – в селе Кольтоган Жуалынского района.

По данным комитета, в эпиданамнезе в трех случаях указан контакт с больными сельхозживотными. Заболевшие жамбылцы участвовали в забое скота без ветеринарного освидетельствования, а фактором заражения явилось мясо больного крупного рогатого скота. В первом случае источник инфекции не установлен.

«Сибирской язвой чаще всего человек заражается при контакте с больными животными, то есть при уходе за ними, забое, разделке туш, кулинарной обработке мяса, работе с животным сырьем, когда возбудитель проникает в организм человека через поврежденные кожные покровы, микротравмы слизистых оболочек», – пояснили в КСЭК.