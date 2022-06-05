Случай возможного вброса бюллетеней прокомментировали в Алматы

Председатель территориальной избирательной комиссии в Алматы Жанны Асановой прокомментировала видео, на котором запечатлен возможный вброс бюллетей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РСК Алматы.

"Сегодня была публикация, зафиксировано нарушение на участке. На видео якобы произведен вброс. Референдум основывается на строгом соблюдении норм закона. Любые нарушения процедур не допускаются. Мы приняли решение отстранить до выяснения обстоятельств членов участковой комиссии от их обязанностей, поскольку у нас и у вышестоящей комиссии нет полномочий давать оценку действиям на основании видео. При беседе с членами участковой комиссии выяснилось, что они отрицают факт вброса.

Нами принято решение урну опечатать и продолжить голосование уже с другой урной, со стационарной. Все бюллетени в той урне, в которую якобы брошены бюллетени, возможно, будут признаваться недействительными. Итоги будут считаться участковой комиссией по результатам стационарной урны. Большая урна до момента вброса, даже если там находятся бюллетени, к сожалению, они уже в подсчете учитываться не будут. Оценку правомерности данной ситуации будут давать правоохранительные органы и ЦИК, посколько вопрос об аннулировании результатов и приостановлении лежит в компетенции ЦИК. Документы будем передавать туда", – сказала Жанна Асанова.