Служить изволите

В ходе «круглого стола» «О формах взаимодействия общественности с полицией города Алматы» в рамках реализации проекта «Сервисная полиция» проблемы обсуждали депутаты маслихата, представители госорганов, НПО и общественные активисты. Большая часть беседы была посвящена тому, что сервисная модель предполагает вовлеченность в вопросы обеспечения безопасности не только сотрудников правоохранительных структур, но и представителей местных исполнительных органов, бизнес-сообществ и институтов гражданского общества, а также слаженность их системного взаимодействия.

Заместитель начальника местной полицейской службы ДП Алматы Диас Дуанбеков рассказал, какие действия в этой связи предпринимаются МПС и какая роль в налаживании диалога отводится участковым, работающим с населением непосредственно на местах. Однако, как это водится на мероприятиях с участием членов Общественного совета, обойтись обсуждением лишь протокольных вопросов не получилось.

То, что проблемы с внедрением сервисной модели есть и какие из них следует выделить особо, красноречиво обозначил ветеран МВД РК, эксперт Общественного совета Алматы Алибек Шапенов:

– Не возлагайте переход на сервисную модель работы полиции только лишь на участковых. Создается впечатление, что у нас хотят отчитаться о внедрении модели построением каких-то отдельных сервисных центров. Это нерациональная трата сил и средств, в том числе материальных. Приглашение участвовать в данном заседании было направлено руководителю департамента, но он отправил даже не своего заместителя, а заместителя местной полицейской службы. Во время наших диалоговых площадок, а это возможность прямого общения органов правопорядка и населения, как такового диалога не получится, если нет первого руководителя. Значит, Президенту страны вопрос перехода полиции на сервисную модель необходим, министру это надо, а тем, кто непосредственно должен проводить работу с населением, это не обязательно?..

Эксперт подчеркнул, что в его понимании для достижения пос­тавленной цели у представителей власти должна измениться ментальность – начиная с министра и заканчивая последним постовым.

– Когда ты идешь по улице и видишь, что у девушки спустило колесо, а ты идешь в форме, ты просто не можешь пройти мимо, не предложив помощи. Вот тогда будет уважение, никакими другими способами вы его не добьетесь. От того, что мы вам зарплату повысим, также ничего ровным счетом не изменится. Мы по 25–30 лет прослужили, никаких высоких зарплат и квартир не получали. Но через губу с людьми не разговаривали. Сейчас у всех на слуху изнасилование девушки охранником, а ведь охранник – это такой же представитель органов правопорядка. Более того, полицейские, к которым обратилась пострадавшая, повели себя неподобающим образом. И по таким случаям гражданское общество строит свое представление о полиции в целом. Безразличным полицейский быть не может, – резюмировал Алибек Шапенов.

Еще одной проблемой был назван морально-этический облик сотрудников правопорядка. Есть очень много хороших примеров, когда сотрудники управления полиции проявляют героизм, самоотверженность, внимание: принимают роды, спасают утопающих, выносят детей из огня… Но общественность больше запоминает другие ­моменты. К примеру, если у законопослушного гражданина из машины украли колесо, а сот­рудники приезжают и говорят: «Все равно не найдем, не пиши заявление»; если полицейские, чувствуя, что наделены большей властью, чем гражданин, с которым им приходится общаться, проявляют надменность. Или случаи элементарного неуважения, когда сотрудники начинают тыкать, да и просто вести себя неподобающим представителю власти образом.

В этой связи членами и экспертами Общественного совета было в качестве рекомендации предложено вернуть полицейским штатную единицу заместителя начальника по воспитательной работе. Чтобы каждый случай некорректного обращения, в том числе жалобы граждан на поведение сотрудников, рассматривались непосредственно в ведомстве принципиально и жестко.

Отдельным вопросом «круг­лого стола» стало обсуждение проблем работы полиции с социально уязвимыми слоями населения и переход на новые формы и методы работы по профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних.

– По итогам десяти месяцев у нас отмечается рост подростковой преступности на 41%, – рассказала начальник отдела ювенальной полиции ДП Алматы Жанна Шонжанова. – Наибольшее количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, это преступления имущественного характера – кражи, мошенничество, грабежи, угон транспортных средств и вымогательство. Также отмечается рост преступлений на 40% в отношении самих несовершеннолетних.

Для профилактики и недопущения правонарушений за текущий год проведено 13 общегородских оперативно-профилактических мероприятий и свыше 300 локальных местных отработок. Выявлены и поставлены на учет 409 подростков. Также выявлено более 400 неблагополучных семей. В центр поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, помещены свыше 700 несовершеннолетних, как оставшихся без попечения родителей, так и безнадзорных, прибывших в Алматы без сопровождения законного представителя. Свыше шести тысяч родителей привлечены за нахождение несовершеннолетних в ночное время без сопровождения в развлекательных заведениях, вне жилища. На комиссиях по делам несовершеннолетних по защите их прав рассмотрено порядка 300 материалов, в результате в специальные организации образования помещены решением суда десять подростков, – сообщила Жанна Шонжанова.

В ходе обсуждения было отмечено, что обеспечение правопорядка и снижение уровня правонарушений среди учащихся во многом зависят от слаженной работы полиции, педагогического коллектива и ученического само­управления. Одной из действенных мер профилактики правонарушений среди несовершеннолетних является повышение их правовой грамотности. В этой связи совместно с органами образования, здравоохранения, прокуратуры, специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних, НПО во всех учебных заведениях проводятся встречи с учащимися и их родителями. Цель этих встреч – профилактика правонарушений в подростковой среде, а также повышение ответственности родителей за воспитание детей.