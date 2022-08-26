Смаилов принял участие в церемонии гашения почтовых марок в честь 10-летия ЕЭК

Алихан Смаилов принял участие в торжественной церемонии гашения памятных почтовых марок, посвященной 10-летию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Мероприятие прошло в городе Чолпон-Ата в преддверии начала заседания Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

В рамках церемонии главы правительств поставили на конверты с марками, выпущенными почтовыми службами стран Союза в честь 10-летия ЕЭК, специальный штемпель и подпись.

Евразийская экономическая комиссия – постоянно действующий регулирующий орган Евразийского экономического союза, который начал свою работу 2 февраля 2012 года.