Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области

Правительство, Общество, Культура
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Находясь в Абайской области с рабочей поездкой, премьер-министр РК Алихан Смаилов ознакомился с экспозицией Государственного историко-культурного и литературно-мемориального музея-заповедника Абая «Жидебай-Борили», провел встречу с представителями творческой интеллигенции региона и посетил ряд крупных медицинских центров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

На территории «Жидебай-Борили» глава Правительства возложил цветы к памятнику «Ұлы ақын Абай ұлдарымен», а затем ознакомился с экспозицией музея-заповедника.

Урочище Жидебай является одним из сакральных мест, связанных с именем Абая. Здесь прошли последние 10 лет жизни великого мыслителя, в течение которых он написал 76 лирических стихов, 27 из 45 «Слов назидания», осуществил переводы литературных работ М. Лермонтова и И. Крылова. В свою очередь Борили – золотая колыбель детских и отроческих лет великого писателя и ученого Мухтара Ауэзова. В настоящее время фонды музея-заповедника «Жидебай-Борили» содержат порядка 21 600 экспонатов, а научная библиотека насчитывает свыше 14 500 книг.

В ходе встречи премьер-министра с интеллигенцией области обсуждены вопросы строительства новых и развития существующих образовательных учреждений, реализации проектов в области культуры и искусства, проведения мероприятий в честь 165-летия Шакарима Кудайбердиева и другие.

Отвечая на один из вопросов, Алихан Смаилов отметил, что в Абайской области насчитывается порядка 300 центров культуры и искусства, где работают более 2 тысяч человек. Сюда входят музеи, архивы, библиотеки, филармонии, дома культуры и так далее.

«Правительством принимаются меры по улучшению социального положения работников, вносящих вклад в развитие культуры. С прошлого года в республике началось поэтапное повышение зарплат работников культуры. К 2025 году уровень окладов должен увеличиться в 2 раза», – сказал он.

Вместе с тем премьер-министр обозначил планы по дальнейшему строительству школ, увеличению количества образовательных грантов для студентов, развитию вузов области и открытию новых общежитий при них. Он подчеркнул, что эти шаги внесут значительный вклад в реализацию культурно-гуманитарного потенциала региона.

В рамках рабочей поездки премьер-министр также ознакомился с работой Центра ядерной медицины и онкологии, оказывающего специализированную онкологическую помощь жителям области. В медучреждении развернуто 165 коек круглосуточного стационара различных профилей, функционируют отделения лучевой, клинической и радионуклидной диагностики, отделение эндоскопии и др. Для лечения пациентов применяются высокотехнологичные виды терапии.

«В центре представлено единственное в стране отделение радионуклидной терапии, улучшена материально-техническая база для диагностики заболеваний.  В то же время раннее выявление онкозаболеваний подразумевает и оперативное хирургическое лечение. Центру необходим современный хирургический корпус, где будет оказываться высококвалифицированная помощь. Минздраву будет дано поручение проработать данный вопрос», – сказал Алихан Смаилов.

Вместе с тем глава Правительства добавил, что в Комплексном плане развития области предусматривается строительство многопрофильной больницы на 400 мест, детской больницы на 300 мест, областного центра крови и двух поликлиник в Семее, а также 65 новых объектов первичной медико-санитарной помощи в сельской местности региона.

Затем премьер-министр посетил новый областной Центр абилитации и реабилитации для лиц с инвалидностью на 150 мест, который был построен за счет средств бюджета и введен в эксплуатацию в начале текущего года. В нем имеется несколько бассейнов, тренажерный зал, оснащенный современным оборудованием, лечебный душ и ванны, кабинеты трудотерапии, специализированные классы, библиотека, комнаты для отдыха и многое другое.

Здесь осуществляется комплексная медико-социальная, психологическая и педагогическая реабилитация детей и взрослых в условиях полустационара. Для иногородних предусмотрено временное проживание от 1 до 6 месяцев.

Как отметил Алихан Смаилов, по поручению главы государства до 2025 года в 12 регионах страны запланировано строительство новых реабилитационных центров на 150 мест каждый. Это обеспечит граждан с инвалидностью круглосуточным проживанием на период реабилитации.  

«Открытие данных центров расширит доступ жителей регионов, в том числе отдаленных населенных пунктов, к специализированным социальным услугам», – сказал он.

#культура #регионы #Смаилов #премьер-министр

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